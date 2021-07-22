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Байден заявил, что Путин полагается на автократию
Байден заявил, что Путин полагается на автократию - РИА Новости, 22.07.2021
Байден заявил, что Путин полагается на автократию
Президент США Джо Байден заявил, что руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T04:12
2021-07-22T07:23
россия
капитолий
g7
си цзиньпин
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию.По его словам, Си Цзиньпин убежден, что нельзя объединить нацию при демократии так быстро, как при автократии.Байден добавил, что провел время в беседах и с Путиным, которого хорошо знает. "Эти ребята ставят на автократию, не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается", - сказал Байден.По словам президента США, после штурма Капитолия "весь мир беспокоится" о США. "Когда я был на G7 - сильнейшие демократии, - я говорил: "Америка вернулась". Они спрашивали: "Так ли это на самом деле, можем ли мы верить тебе, Джо?" - сказал он.
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россия, капитолий, g7, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, сша, в мире
04:12 22.07.2021 (обновлено: 07:23 22.07.2021)
 
Байден заявил, что Путин полагается на автократию

Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию.
"Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая, я знаю его хорошо, он крепкий парень, он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами, не шутка, демократия не может работать в XXI веке - он убеждал меня", - заявил Байден.
По его словам, Си Цзиньпин убежден, что нельзя объединить нацию при демократии так быстро, как при автократии.
Байден добавил, что провел время в беседах и с Путиным, которого хорошо знает. "Эти ребята ставят на автократию, не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается", - сказал Байден.
По словам президента США, после штурма Капитолия "весь мир беспокоится" о США. "Когда я был на G7 - сильнейшие демократии, - я говорил: "Америка вернулась". Они спрашивали: "Так ли это на самом деле, можем ли мы верить тебе, Джо?" - сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена
 
РоссияКапитолийG7Си ЦзиньпинДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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