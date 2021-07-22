https://ria.ru/20210722/biden-1742307109.html
Байден заявил, что Путин полагается на автократию
Байден заявил, что Путин полагается на автократию - РИА Новости, 22.07.2021
Байден заявил, что Путин полагается на автократию
Президент США Джо Байден заявил, что руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T04:12
2021-07-22T04:12
2021-07-22T07:23
россия
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g7
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владимир путин
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в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию.По его словам, Си Цзиньпин убежден, что нельзя объединить нацию при демократии так быстро, как при автократии.Байден добавил, что провел время в беседах и с Путиным, которого хорошо знает. "Эти ребята ставят на автократию, не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается", - сказал Байден.По словам президента США, после штурма Капитолия "весь мир беспокоится" о США. "Когда я был на G7 - сильнейшие демократии, - я говорил: "Америка вернулась". Они спрашивали: "Так ли это на самом деле, можем ли мы верить тебе, Джо?" - сказал он.
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россия, капитолий, g7, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, сша, в мире
04:12 22.07.2021 (обновлено: 07:23 22.07.2021)
Байден заявил, что Путин полагается на автократию
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию