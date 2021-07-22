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Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 337 человек
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 337 человек - РИА Новости, 22.07.2021
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 337 человек
Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 337, заявила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:57
2021-07-22T17:57
2021-07-22T18:04
джейкоб зума
квазулу-натал
йоханнесбург
юар
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 337, заявила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.В ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал SABC News, чиновница отметила, что в провинции Гаутенг число погибших возросло до 79, в провинции Квазулу-Натал количество жертв увеличилось до 258.Ранее сообщалось о 276 погибших.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.
https://ria.ru/20210717/yuar-1741576487.html
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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире
17:57 22.07.2021 (обновлено: 18:04 22.07.2021)
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 337 человек
И.о. министра при президенте ЮАР Нтшавени: число жертв беспорядков увеличилось до 337 человек