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Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 337 человек
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 337 человек - РИА Новости, 22.07.2021
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 337 человек
Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 337, заявила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:57
2021-07-22T18:04
джейкоб зума
квазулу-натал
йоханнесбург
юар
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 337, заявила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.В ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал SABC News, чиновница отметила, что в провинции Гаутенг число погибших возросло до 79, в провинции Квазулу-Натал количество жертв увеличилось до 258.Ранее сообщалось о 276 погибших.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.
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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире
17:57 22.07.2021 (обновлено: 18:04 22.07.2021)
 
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 337 человек

И.о. министра при президенте ЮАР Нтшавени: число жертв беспорядков увеличилось до 337 человек

© РИА Новости / Тимоти Барнард / Перейти в фотобанкПоследствия беспорядков на улице Йоханнесбурга
Последствия беспорядков на улице Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Тимоти Барнард
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 337, заявила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.
В ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал SABC News, чиновница отметила, что в провинции Гаутенг число погибших возросло до 79, в провинции Квазулу-Натал количество жертв увеличилось до 258.
Ранее сообщалось о 276 погибших.
Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.
Сотрудники охраны во время беспорядков в одном из торговых центров Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 08:00
Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
 
Джейкоб ЗумаКвазулу-НаталЙоханнесбургЮАРВ мире
 
 
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