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Роскачество выявило не отвечающее требованиям безопасности женское белье
Роскачество выявило не отвечающее требованиям безопасности женское белье - РИА Новости, 22.07.2021
Роскачество выявило не отвечающее требованиям безопасности женское белье
Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов и выяснило, что половина товаров не соответствует обязательным... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T08:09
2021-07-22T11:11
роскачество
вьетнам
шри-ланка
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов и выяснило, что половина товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности, говорится в сообщении организации.Большинство нарушителей, как отмечается, в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама. Кроме того, состав ткани в ряде случаев не соответствовал указанному на этикетке, а окраска белья оказалась неустойчивой к стирке и поту.Содержание стирола в трусах одной торговой марки из Китая оказалось почти в десять раз выше нормы. Низкую гигроскопичность продемонстрировало китайское нижнее белье четырех брендов и по одному образцу из Мьянмы, Вьетнама, Шри-Ланки, такой же недостаток — у одного белорусского и одного российского производителей.Как рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева, продавцы и агрегаторы не могут торговать одеждой, которая не соответствует требованиям технического регламента.Организация предоставила данные о нарушениях производителям, органам сертификации, а также в контрольно-надзорные органы.Качественное белье в продаже тоже есть: это трусы трех марок российского производства, а также по одному образцу — китайского, вьетнамского и бангладешского.Три бренда из Шри-Ланки также полностью соответствуют российскому законодательству.
https://ria.ru/20210715/roskachestvo-1741322605.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/zhara-1737605201.html
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роскачество, вьетнам, шри-ланка, общество
08:09 22.07.2021 (обновлено: 11:11 22.07.2021)
 
Роскачество выявило не отвечающее требованиям безопасности женское белье

Роскачество усомнилось в безопасности женского нижнего белья отдельных брендов

© Depositphotos / StockoholicКрасное нижнее белье
Красное нижнее белье - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Depositphotos / Stockoholic
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов и выяснило, что половина товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности, говорится в сообщении организации.
Большинство нарушителей, как отмечается, в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама. Кроме того, состав ткани в ряде случаев не соответствовал указанному на этикетке, а окраска белья оказалась неустойчивой к стирке и поту.
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Содержание стирола в трусах одной торговой марки из Китая оказалось почти в десять раз выше нормы. Низкую гигроскопичность продемонстрировало китайское нижнее белье четырех брендов и по одному образцу из Мьянмы, Вьетнама, Шри-Ланки, такой же недостаток — у одного белорусского и одного российского производителей.
Как рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева, продавцы и агрегаторы не могут торговать одеждой, которая не соответствует требованиям технического регламента.

"Организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющим реализацию таких товаров, необходимо изъять их из оборота и прекратить реализацию", — отметила она.

Организация предоставила данные о нарушениях производителям, органам сертификации, а также в контрольно-надзорные органы.
Качественное белье в продаже тоже есть: это трусы трех марок российского производства, а также по одному образцу — китайского, вьетнамского и бангладешского.
Три бренда из Шри-Ланки также полностью соответствуют российскому законодательству.
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РоскачествоВьетнамШри-ЛанкаОбщество
 
 
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