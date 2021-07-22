https://ria.ru/20210722/bele-1742313483.html

Роскачество выявило не отвечающее требованиям безопасности женское белье

Роскачество выявило не отвечающее требованиям безопасности женское белье - РИА Новости, 22.07.2021

Роскачество выявило не отвечающее требованиям безопасности женское белье

Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов и выяснило, что половина товаров не соответствует обязательным... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:09

2021-07-22T08:09

2021-07-22T11:11

роскачество

вьетнам

шри-ланка

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590461354_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_b628bea519961f980802e104b359ddc8.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов и выяснило, что половина товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности, говорится в сообщении организации.Большинство нарушителей, как отмечается, в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама. Кроме того, состав ткани в ряде случаев не соответствовал указанному на этикетке, а окраска белья оказалась неустойчивой к стирке и поту.Содержание стирола в трусах одной торговой марки из Китая оказалось почти в десять раз выше нормы. Низкую гигроскопичность продемонстрировало китайское нижнее белье четырех брендов и по одному образцу из Мьянмы, Вьетнама, Шри-Ланки, такой же недостаток — у одного белорусского и одного российского производителей.Как рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева, продавцы и агрегаторы не могут торговать одеждой, которая не соответствует требованиям технического регламента.Организация предоставила данные о нарушениях производителям, органам сертификации, а также в контрольно-надзорные органы.Качественное белье в продаже тоже есть: это трусы трех марок российского производства, а также по одному образцу — китайского, вьетнамского и бангладешского.Три бренда из Шри-Ланки также полностью соответствуют российскому законодательству.

https://ria.ru/20210715/roskachestvo-1741322605.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/zhara-1737605201.html

вьетнам

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, вьетнам, шри-ланка, общество