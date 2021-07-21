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Зеленский ожидает содержательный разговор с Байденом
Зеленский ожидает содержательный разговор с Байденом - РИА Новости, 21.07.2021
Зеленский ожидает содержательный разговор с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом 30 августа, планирует обсудить Крым, Донбасс,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:11
2021-07-21T21:11
2021-07-21T21:17
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
в мире
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом 30 августа, планирует обсудить Крым, Донбасс, вопросы энергетики и реформ.Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа."Ожидаю содержательной и плодотворной встречи с президентом США 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", - написал он в Twitter.
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сша, украина, владимир зеленский, джо байден, в мире
21:11 21.07.2021 (обновлено: 21:17 21.07.2021)
Зеленский ожидает содержательный разговор с Байденом
Зеленский заявил, что ожидает содержательный разговор с Байденом 30 августа по Донбассу и реформам