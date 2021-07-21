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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Прямая трансляция

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Прямая трансляция - РИА Новости, 21.07.2021

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Прямая трансляция

Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" на борту ракеты "Протон-М" стартует с Байконура к Международной космической станции (МКС). РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:32

2021-07-21T17:32

2021-07-21T17:32

космос

протон-м

байконур (космодром)

космос - риа наука

казахстан

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Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" на борту ракеты "Протон-М" стартует с Байконура к Международной космической станции (МКС).

космос

казахстан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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