https://ria.ru/20210721/zapusk-1742152620.html
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Прямая трансляция
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Прямая трансляция - РИА Новости, 21.07.2021
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Прямая трансляция
Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" на борту ракеты "Протон-М" стартует с Байконура к Международной космической станции (МКС). РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:32
2021-07-21T17:32
2021-07-21T17:32
космос
протон-м
байконур (космодром)
космос - риа наука
казахстан
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Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" на борту ракеты "Протон-М" стартует с Байконура к Международной космической станции (МКС).
космос
казахстан
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5
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Запуск лабораторного модуля "Наука" с космодрома Байконур
LIVE: Запуск лабораторного модуля "Наука" с космодрома Байконур
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PT99M43S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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видео, космос, протон-м, байконур (космодром), космос - риа наука, казахстан
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Прямая трансляция
Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" на борту ракеты "Протон-М" стартует с Байконура к Международной космической станции (МКС).
2021-07-21T17:32
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PT99M43S
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Прямая трансляция
Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" на борту ракеты "Протон-М" стартует с Байконура к Международной космической станции (МКС).