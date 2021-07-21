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Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 276
Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 276 - РИА Новости, 21.07.2021
Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 276
Число жертв беспорядков в ЮАР, которые были спровоцированы тюремным заключением экс-президента Джейкоба Зумы, выросло до 276, сообщает местный портал Eyewitness РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:08
2021-07-21T21:08
джейкоб зума
юар
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков в ЮАР, которые были спровоцированы тюремным заключением экс-президента Джейкоба Зумы, выросло до 276, сообщает местный портал Eyewitness News.Ранее сообщалось о 215 погибших.Министр при президенте республики Кумбудзо Нтшавени заявила, что ситуация в двух наиболее пострадавших провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал остается стабильной, власти пытаются выявить зачинщиков беспорядков. В провинции Гаутенг были арестованы семь подозреваемых.Зума начал отбывать тюремный срок две недели назад. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. После заключения Зумы в тюрьму в ЮАР вспыхнули беспорядки. Для их подавления в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска.
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джейкоб зума, юар, в мире
21:08 21.07.2021
 
Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 276

Eyewitness News: число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 276

© РИА Новости / Тимоти Барнард / Перейти в фотобанкУчастники беспорядков на улице Йоханнесбурга
Участники беспорядков на улице Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Тимоти Барнард
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков в ЮАР, которые были спровоцированы тюремным заключением экс-президента Джейкоба Зумы, выросло до 276, сообщает местный портал Eyewitness News.
Ранее сообщалось о 215 погибших.
Сотрудники охраны во время беспорядков в одном из торговых центров Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
Министр при президенте республики Кумбудзо Нтшавени заявила, что ситуация в двух наиболее пострадавших провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал остается стабильной, власти пытаются выявить зачинщиков беспорядков. В провинции Гаутенг были арестованы семь подозреваемых.
Зума начал отбывать тюремный срок две недели назад. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. После заключения Зумы в тюрьму в ЮАР вспыхнули беспорядки. Для их подавления в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска.
 
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