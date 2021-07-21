https://ria.ru/20210721/yuar-1742286919.html

Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 276

Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 276 - РИА Новости, 21.07.2021

Число жертв беспорядков в ЮАР увеличилось до 276

Число жертв беспорядков в ЮАР, которые были спровоцированы тюремным заключением экс-президента Джейкоба Зумы, выросло до 276, сообщает местный портал Eyewitness РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:08

2021-07-21T21:08

2021-07-21T21:08

джейкоб зума

юар

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число жертв беспорядков в ЮАР, которые были спровоцированы тюремным заключением экс-президента Джейкоба Зумы, выросло до 276, сообщает местный портал Eyewitness News.Ранее сообщалось о 215 погибших.Министр при президенте республики Кумбудзо Нтшавени заявила, что ситуация в двух наиболее пострадавших провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал остается стабильной, власти пытаются выявить зачинщиков беспорядков. В провинции Гаутенг были арестованы семь подозреваемых.Зума начал отбывать тюремный срок две недели назад. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. После заключения Зумы в тюрьму в ЮАР вспыхнули беспорядки. Для их подавления в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска.

https://ria.ru/20210717/yuar-1741576487.html

юар

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джейкоб зума, юар, в мире