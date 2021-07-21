https://ria.ru/20210721/yakutiya-1742155495.html

В Якутии более ста человек обратились за медпомощью из-за дыма от пожаров

В Якутии более ста человек обратились за медпомощью из-за дыма от пожаров - РИА Новости, 21.07.2021

В Якутии более ста человек обратились за медпомощью из-за дыма от пожаров

Свыше 100 жителей Якутии обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:44

2021-07-21T09:44

2021-07-21T09:44

природные пожары в россии

россия

айсен николаев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Свыше 100 жителей Якутии обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики."В лечебно-профилактические учреждения Якутии с 6 июня по 21 июля по поводу ухудшения состояния здоровья в связи с дымом от действующих лесных пожаров обратились 129 граждан (из них 15 дети). 78 обращений - за последнюю неделю", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что наибольшее количество обращений в городе Якутске. В Томпонском, Нюрбинском, Намском и Хангаласском районах госпитализированы по одному взрослому человеку.В свою очередь, по данным Главного управления МЧС России по региону, в зоне задымленности из-за лесных пожаров находятся 107 населенных пунктов и город Якутск.Специалистами управления Роспотребнадзора по республике выявлено превышение содержания диоксида азота в атмосферном воздухе в городе Якутске – до 1,29 ПДК при ПДК не более 0,2 мг/м3.Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев заявил, что не может говорить о том, что смог уйдет из столицы республики "завтра или послезавтра", но прогноз оптимистичный.

https://ria.ru/20210721/yakutiya-1742145260.html

https://ria.ru/20210720/pozhar-1741980148.html

россия

якутск

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природные пожары в россии, россия, айсен николаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия