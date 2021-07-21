https://ria.ru/20210721/xiaomi-1742174253.html

Раскрыты особенности новой оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi

Раскрыты особенности новой оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 21.07.2021

Раскрыты особенности новой оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi

Новая версия фирменной оболочки смартфонов Xiaomi существенно изменится по сравнению с MIUI 13. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на информированный... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:39

2021-07-21T11:39

2021-07-21T11:39

наука

xiaomi inc

google android

технологии

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новая версия фирменной оболочки смартфонов Xiaomi существенно изменится по сравнению с MIUI 13. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на информированный источник.Большим отличием MIUI 13 будет дизайн. Ей достанутся новая анимация и шрифтами. Оболочка будет отличаться переработанными значками приложений и новыми "живыми" обоями.Вслед за приложениями играм достанется опция плавающего окна, когда тот или иной тайтл можно будет запустить поверх какого-либо софта. В MIUI 13 появится многоуровневая система рендеринга и технология виртуального объединения памяти. Последнее позволит расширять оперативную память за счет накопителя.Ожидается, что китайская компания представит MIUI 13 уже в августе. Обновлять смартфоны Xiaomi начнет уже осенью, но эту версию получат далеко не все модели.

https://ria.ru/20210715/xiaomi-1741366034.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, технологии