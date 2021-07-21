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Наука
https://ria.ru/20210721/xiaomi-1742174253.html
Раскрыты особенности новой оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi
Раскрыты особенности новой оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 21.07.2021
Раскрыты особенности новой оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi
Новая версия фирменной оболочки смартфонов Xiaomi существенно изменится по сравнению с MIUI 13. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на информированный... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:39
2021-07-21T11:39
наука
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новая версия фирменной оболочки смартфонов Xiaomi существенно изменится по сравнению с MIUI 13. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на информированный источник.Большим отличием MIUI 13 будет дизайн. Ей достанутся новая анимация и шрифтами. Оболочка будет отличаться переработанными значками приложений и новыми "живыми" обоями.Вслед за приложениями играм достанется опция плавающего окна, когда тот или иной тайтл можно будет запустить поверх какого-либо софта. В MIUI 13 появится многоуровневая система рендеринга и технология виртуального объединения памяти. Последнее позволит расширять оперативную память за счет накопителя.Ожидается, что китайская компания представит MIUI 13 уже в августе. Обновлять смартфоны Xiaomi начнет уже осенью, но эту версию получат далеко не все модели.
https://ria.ru/20210715/xiaomi-1741366034.html
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xiaomi inc, google android, технологии
11:39 21.07.2021
 

Раскрыты особенности новой оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Redmi Note 9T
Xiaomi Redmi Note 9T - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новая версия фирменной оболочки смартфонов Xiaomi существенно изменится по сравнению с MIUI 13. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на информированный источник.
Большим отличием MIUI 13 будет дизайн. Ей достанутся новая анимация и шрифтами. Оболочка будет отличаться переработанными значками приложений и новыми "живыми" обоями.
Вслед за приложениями играм достанется опция плавающего окна, когда тот или иной тайтл можно будет запустить поверх какого-либо софта. В MIUI 13 появится многоуровневая система рендеринга и технология виртуального объединения памяти. Последнее позволит расширять оперативную память за счет накопителя.
Ожидается, что китайская компания представит MIUI 13 уже в августе. Обновлять смартфоны Xiaomi начнет уже осенью, но эту версию получат далеко не все модели.
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