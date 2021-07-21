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Хинштейн раскрыл подробности по делу о взятках в ГИБДД Ставрополья

Хинштейн раскрыл подробности по делу о взятках в ГИБДД Ставрополья - РИА Новости, 21.07.2021

Хинштейн раскрыл подробности по делу о взятках в ГИБДД Ставрополья

Большинство тех, кто работал с ОПГ задержанного за взяточничество начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, уже дают показания, сообщил глава... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:07

2021-07-21T13:07

2021-07-21T13:07

задержание главы угибдд ставрополья

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

россия

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр хинштейн

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Большинство тех, кто работал с ОПГ задержанного за взяточничество начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, уже дают показания, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.По данным СК, задержаны Сафонов, который возглавляет УГИБДД по Ставропольскому краю с конца 2012 года, и его шесть подельников. Источник РИА Новости сообщал накануне, что всего задержаны 32 человека.

россия

ставропольский край

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2021

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