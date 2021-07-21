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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/voz-1742126816.html
В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма коронавируса
В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма коронавируса - РИА Новости, 21.07.2021
В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма коронавируса
В мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T04:24
2021-07-21T09:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
международный олимпийский комитет (мок)
здоровье
воз
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Трансляцию показали на сайте МОК.По его словам, к этому может привести дальнейшее распространение инфекции по всему миру.Он напомнил, что сейчас наблюдается "беспрецедентный кризис", требующий "беспрецедентных мер".Основная цельВо время выступления Гебрейесус также сообщил о главной цели ВОЗ в борьбе с COVID-19. Она состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70 процентов жителей.По его мнению, пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец, понадобятся 11 миллиардов доз профилактических препаратов.Не первое предупреждениеЧрезвычайный комитет ВОЗ уже говорил о риске возникновения новых штаммов коронавируса, которые при этом станут опаснее и заразнее, а контролировать их будет сложнее, чем сейчас. Кроме того, отмечалось, что пандемия еще далека от завершения.ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией. При этом, предупредили в организации, возбудитель продолжает мутировать. Недавно стало известно о возникновении штамма дельта плюс.
https://ria.ru/20210719/voz-1741943948.html
https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741079815.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, международный олимпийский комитет (мок), здоровье, воз, в мире
04:24 21.07.2021 (обновлено: 09:49 21.07.2021)
 
В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил об угрозе появления в мире более опасного штамма коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в "Крылатском"
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Трансляцию показали на сайте МОК.
По его словам, к этому может привести дальнейшее распространение инфекции по всему миру.

"Чем шире распространение (коронавируса. — Прим. ред.), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем дельта-вариант, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", — пояснил глава организации.

Он напомнил, что сейчас наблюдается "беспрецедентный кризис", требующий "беспрецедентных мер".
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Основная цель

Во время выступления Гебрейесус также сообщил о главной цели ВОЗ в борьбе с COVID-19. Она состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70 процентов жителей.
По его мнению, пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец, понадобятся 11 миллиардов доз профилактических препаратов.
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Не первое предупреждение

Чрезвычайный комитет ВОЗ уже говорил о риске возникновения новых штаммов коронавируса, которые при этом станут опаснее и заразнее, а контролировать их будет сложнее, чем сейчас. Кроме того, отмечалось, что пандемия еще далека от завершения.
ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией. При этом, предупредили в организации, возбудитель продолжает мутировать. Недавно стало известно о возникновении штамма дельта плюс.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусМеждународный олимпийский комитет (МОК)ЗдоровьеВОЗВ мире
 
 
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