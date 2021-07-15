https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741425599.html

В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19

В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021

В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и предупредил о появлении и... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:40

2021-07-15T17:40

2021-07-15T19:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и предупредил о появлении и распространении новых, более опасных штаммов COVID-19.В заявлении отмечается, что эти варианты коронавируса будет сложнее контролировать.В ВОЗ также подчеркнули, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире и требует скоординированных международных ответных мер. Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.За все время в России зарегистрировали 5 882 295 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 069, выздоровели 5 278 976.По данным ВОЗ, в мире выявили 187 миллионов заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 188 миллионам. Скончалось более четырех миллионов.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.

https://ria.ru/20210714/delta-shtamm-1741290468.html

https://ria.ru/20210712/voz-1740988698.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире