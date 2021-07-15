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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741425599.html
В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19
В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и предупредил о появлении и... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:40
2021-07-15T19:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и предупредил о появлении и распространении новых, более опасных штаммов COVID-19.В заявлении отмечается, что эти варианты коронавируса будет сложнее контролировать.В ВОЗ также подчеркнули, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире и требует скоординированных международных ответных мер. Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.За все время в России зарегистрировали 5 882 295 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 069, выздоровели 5 278 976.По данным ВОЗ, в мире выявили 187 миллионов заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 188 миллионам. Скончалось более четырех миллионов.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
https://ria.ru/20210714/delta-shtamm-1741290468.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
17:40 15.07.2021 (обновлено: 19:11 15.07.2021)
 
В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19

Чрезвычайный комитет ВОЗ предупредил о появлении еще более опасных штаммов коронавируса

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и предупредил о появлении и распространении новых, более опасных штаммов COVID-19.
В заявлении отмечается, что эти варианты коронавируса будет сложнее контролировать.
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В ВОЗ также подчеркнули, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире и требует скоординированных международных ответных мер.
Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
За все время в России зарегистрировали 5 882 295 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 069, выздоровели 5 278 976.
По данным ВОЗ, в мире выявили 187 миллионов заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 188 миллионам. Скончалось более четырех миллионов.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
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