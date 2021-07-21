Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны
Президент Белоруссии Лукашенко обвинил европейских политиков в провоцировании третьей мировой войны
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гибридная война, которую нацеливает Европа против Минска, России и Китая может привести к третьей мировой войне.
"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне", - заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Он отметил, что под европейцами он подразумевает исключительно "безумных политиков" стран, а не их народы. С точки зрения Лукашенко, причиной подобных действий Европы является то, что они не самостоятельны в свой политике и находятся в колониальной зависимости от США.
"Отношения США и стран Западной Европы - это отношения метрополии и колонии", - отметил Лукашенко.
В качестве примера белорусский президент привел недавний инцидент со слежкой АНБ США за европейскими лидерами в 2012-2014 при участии Дании.
Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское агентство национальной безопасности с помощью Дании следило в 2012-2014 годах за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Среди политиков, за которыми велась слежка, были также представители Швеции.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".