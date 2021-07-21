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Наука
https://ria.ru/20210721/virusy-1742194006.html
В тающих ледниках Тибета ученые обнаружили древние вирусы
В тающих ледниках Тибета ученые обнаружили древние вирусы - РИА Новости, 21.07.2021
В тающих ледниках Тибета ученые обнаружили древние вирусы
Американские ученые обнаружили в образцах древнего льда с Тибетского плато около трех десятков видов неизвестных вирусов. Об этом говорится в статье,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:24
2021-07-21T14:46
наука
вирусы
ледники
биология
земля - риа наука
тибет
сша
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американские ученые обнаружили в образцах древнего льда с Тибетского плато около трех десятков видов неизвестных вирусов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Microbiome.Биологи из Университета штата Огайо проанализировали два керна, которые в 2015 году отобрали на леднике Гулия в западном Китае. Возраст льда оценивается в 15 тысяч лет. В нем обнаружили генетические коды 33 вирусов, четыре из которых уже были известны, а 28 — совершенно новые, непохожие на современные.Ледники сохраняют массу информации об истории Земли, поскольку улавливают из окружающей среды частицы пыли, следы газа, микробы и растительное вещество. Из кернов, взятых при бурении ледников, можно получить данные о древнем климате, составе атмосферы и о том, какие биологические виды существовали в различные моменты истории."Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами во льду откладывалось множество вирусов, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи Чжи-Пин Чжона (Zhi-Ping Zhong), микробиолога из Центра полярных и климатических исследований и Центра изучения микробиома Университета штата Огайо. — Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель — использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы — часть этой среды".По словам исследователей, как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. Это очень важная информация, так как ежегодно ледники Тибета уменьшаются в размерах и по мере их таяния древние вирусы выходят на поверхность."Это вирусы, которые могут процветать в экстремальных условиях, — объясняет еще один участник исследования, доктор Мэтью Салливан (Matthew Sullivan), профессор микробиологии в Университете штата Огайо и директор Центра изучения микробиома. — У них есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в очень холодных условиях".Чтобы расшифровать эти сигнатуры, ученые разработали новый сверхчистый метод стерилизации льда, позволяющий избежать заражения образца современными микробами (это серьезная проблема для таких исследований)."Возможно, этот метод поможет нам найти генетические последовательности и в других экстремальных ледовых обстановках, например на Марсе, Луне или ближе к нам — в пустыне Атакама", — говорит Салливан.У вирусов нет общего универсального гена, поэтому их идентификация и присвоение им имени проходит в несколько этапов. Для этого сравнивают наборы генов новых вирусов и известных, уже занесенных в базы данных.Анализ показал, что только четыре вируса из ледяной шапки Гулия ранее встречались ученым. Они относятся к бактериофагам — вирусам, которые заражают бактерии. По мнению исследователей, они, скорее всего, зародились в почве или растениях, а не в животных или людях.Авторы работы надеются, что их открытие поможет проследить историю эволюции вирусов и лучше понять, какие изменения происходили в окружающей среде в прошлом.
https://ria.ru/20210302/paleovirusy-1599431222.html
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вирусы, ледники, биология, земля - риа наука, тибет, сша
13:24 21.07.2021 (обновлено: 14:46 21.07.2021)
 

В тающих ледниках Тибета ученые обнаружили древние вирусы

© Фото : Oregon State UniversityФрагмент ледяного керна
Фрагмент ледяного керна - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : Oregon State University
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американские ученые обнаружили в образцах древнего льда с Тибетского плато около трех десятков видов неизвестных вирусов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Microbiome.
Биологи из Университета штата Огайо проанализировали два керна, которые в 2015 году отобрали на леднике Гулия в западном Китае. Возраст льда оценивается в 15 тысяч лет. В нем обнаружили генетические коды 33 вирусов, четыре из которых уже были известны, а 28 — совершенно новые, непохожие на современные.
Ледники сохраняют массу информации об истории Земли, поскольку улавливают из окружающей среды частицы пыли, следы газа, микробы и растительное вещество. Из кернов, взятых при бурении ледников, можно получить данные о древнем климате, составе атмосферы и о том, какие биологические виды существовали в различные моменты истории.
"Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами во льду откладывалось множество вирусов, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи Чжи-Пин Чжона (Zhi-Ping Zhong), микробиолога из Центра полярных и климатических исследований и Центра изучения микробиома Университета штата Огайо. — Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель — использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы — часть этой среды".
По словам исследователей, как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. Это очень важная информация, так как ежегодно ледники Тибета уменьшаются в размерах и по мере их таяния древние вирусы выходят на поверхность.
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"Это вирусы, которые могут процветать в экстремальных условиях, — объясняет еще один участник исследования, доктор Мэтью Салливан (Matthew Sullivan), профессор микробиологии в Университете штата Огайо и директор Центра изучения микробиома. — У них есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в очень холодных условиях".
Чтобы расшифровать эти сигнатуры, ученые разработали новый сверхчистый метод стерилизации льда, позволяющий избежать заражения образца современными микробами (это серьезная проблема для таких исследований).
"Возможно, этот метод поможет нам найти генетические последовательности и в других экстремальных ледовых обстановках, например на Марсе, Луне или ближе к нам — в пустыне Атакама", — говорит Салливан.
У вирусов нет общего универсального гена, поэтому их идентификация и присвоение им имени проходит в несколько этапов. Для этого сравнивают наборы генов новых вирусов и известных, уже занесенных в базы данных.
Анализ показал, что только четыре вируса из ледяной шапки Гулия ранее встречались ученым. Они относятся к бактериофагам — вирусам, которые заражают бактерии. По мнению исследователей, они, скорее всего, зародились в почве или растениях, а не в животных или людях.
Авторы работы надеются, что их открытие поможет проследить историю эволюции вирусов и лучше понять, какие изменения происходили в окружающей среде в прошлом.
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