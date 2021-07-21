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В России предложили создать агентство маркетинга отечественного вина
В России предложили создать агентство маркетинга отечественного вина - РИА Новости, 21.07.2021
В России предложили создать агентство маркетинга отечественного вина
Национальное агентство маркетинга российского вина может появиться в России, соответствующий вопрос обсудили участники совещания открытия аудита Винного гида РФ РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:20
2021-07-21T13:20
россия
василий швец
роскачество
максим протасов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
анапа
краснодарский край
экономика
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АНАПА, 21 июл - РИА Новости. Национальное агентство маркетинга российского вина может появиться в России, соответствующий вопрос обсудили участники совещания открытия аудита Винного гида РФ на Кубани, передает корреспондент РИА Новости.В ходе совещания мэр Анапы Василий Швец и глава Роскачества Максим Протасов договорились о создании рабочей группы для разработки функционала агентства маркетинга отечественного вина, плана его мероприятий, форматов финансирования деятельности и ключевых показателей эффективности.Руководитель Роскачества напомнил, что организация уже четвертый год совместно с Минпромторгом и Минсельхозом работает над исследованиями винодельческой продукции и созданием Винного гида России. "По итогам нашей работы и анализа разнообразного международного опыта мы подтверждаем необходимость построения эффективной системы маркетинга национального вина с единым органом координации", - добавил Протасов.В свою очередь мэр Анапы выразил уверенность, что российское вино достойно признания на самом высоком уровне. "Чтобы этого достичь, сегодня в Краснодарском крае и в Анапе в частности делается упор на создание качественного отечественного продукта и всестороннюю поддержку отрасли", - сказал Швец.Согласно декларации агентства маркетинга, к нему на паритетных началах смогут присоединиться разные участники, как коммерческие и некоммерческие организации, так и органы государственной или муниципальной власти, институты развития и профессиональные сообщества, СМИ и частные лица.По словам Протасова, среди ключевых компетенций агентства - анализ рынка, экспертная поддержка маркетинговых подразделений производителей, программы обучения специалистов и сеть регулярных винных фестивалей в регионах.
https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html
https://ria.ru/20210628/vinograd-1738915425.html
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россия
анапа
краснодарский край
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россия, василий швец, роскачество, максим протасов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), анапа, краснодарский край, экономика
13:20 21.07.2021
 
В России предложили создать агентство маркетинга отечественного вина

В Анапе обсудили предложение создать национальное агентство маркетинга российского вина

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБокал белого вина
Бокал белого вина - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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АНАПА, 21 июл - РИА Новости. Национальное агентство маркетинга российского вина может появиться в России, соответствующий вопрос обсудили участники совещания открытия аудита Винного гида РФ на Кубани, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе совещания мэр Анапы Василий Швец и глава Роскачества Максим Протасов договорились о создании рабочей группы для разработки функционала агентства маркетинга отечественного вина, плана его мероприятий, форматов финансирования деятельности и ключевых показателей эффективности.
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Руководитель Роскачества напомнил, что организация уже четвертый год совместно с Минпромторгом и Минсельхозом работает над исследованиями винодельческой продукции и созданием Винного гида России. "По итогам нашей работы и анализа разнообразного международного опыта мы подтверждаем необходимость построения эффективной системы маркетинга национального вина с единым органом координации", - добавил Протасов.
В свою очередь мэр Анапы выразил уверенность, что российское вино достойно признания на самом высоком уровне. "Чтобы этого достичь, сегодня в Краснодарском крае и в Анапе в частности делается упор на создание качественного отечественного продукта и всестороннюю поддержку отрасли", - сказал Швец.
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Согласно декларации агентства маркетинга, к нему на паритетных началах смогут присоединиться разные участники, как коммерческие и некоммерческие организации, так и органы государственной или муниципальной власти, институты развития и профессиональные сообщества, СМИ и частные лица.
По словам Протасова, среди ключевых компетенций агентства - анализ рынка, экспертная поддержка маркетинговых подразделений производителей, программы обучения специалистов и сеть регулярных винных фестивалей в регионах.
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