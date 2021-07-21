https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742198301.html

Орлов рассказал о ситуации с вакцинацией в Амурской области

Орлов рассказал о ситуации с вакцинацией в Амурской области - РИА Новости, 21.07.2021

Орлов рассказал о ситуации с вакцинацией в Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что от COVID-19 в регионе привито более 50% от плана. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:43

2021-07-21T13:43

2021-07-21T13:43

амурская область

коронавирус covid-19

василий орлов (губернатор)

амур (река)

здоровье - общество

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что от COVID-19 в регионе привито более 50% от плана.Как отмечает правительство Приамурья, в регион поступило 212 356 доз вакцины от коронавируса. Из них использовано 85,7%. Очередную партию вакцины — около 18 тысяч доз — область получила в прошедшие выходные, она уже распределена по медицинским организациям. В ближайшие дни ожидается поступление еще одной партии. В Благовещенске возобновили работу мобильные пункты вакцинации, в том числе на набережной реки Амур."Темпы вакцинации в Приамурье выросли, привито свыше 50% от плана. Жители области активно пошли в поликлиники и на пункты вакцинации, и основная задача на сегодня – избежать очередей и большого скопления людей. Особенно это касается мобильных пунктов на улице, где горожане ждут своей очереди на жаре", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Власти добавляют, что бригады медиков в мобильном пункте вакцинации на набережной Благовещенска усилены.

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741526516.html

амур (река)

амурская область

благовещенск

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коронавирус covid-19, василий орлов (губернатор), амур (река), здоровье - общество, амурская область, благовещенск, общество