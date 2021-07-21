23:41 21.07.2021 (обновлено: 00:06 22.07.2021)
В Ульяновске возбудили дело о подделке справок о вакцинации
Руководителей ряда медучреждений Ульяновска подозревают в подделке справок о вакцинации
САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей ряда медицинских организаций Ульяновска, подозреваемых в выдаче поддельных справок о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, с мая по июнь ряд руководителей и других сотрудников частных медицинских клиник, а также государственного учреждения здравоохранения, действуя группой, изготавливали и выдавали жителям региона справки о якобы сделанных прививках, а затем вносили ложные сведения о вакцинации от COVID-19 в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения министерства здравоохранения РФ. Кроме того, подозреваемые организовали предоставление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области заведомо ложных сведений о количестве граждан, прошедших диспансеризацию. В результате фондом была произведена оплата якобы оказанных медицинских услуг на сумму не менее 500 тысяч рублей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей медицинских организаций города, подозреваемых в совершении мошеннических действий, изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19, внесении ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ (часть 4 статьи 159, часть 1 статьи 237, часть 4 статьи 274.1, часть 1 статьи 327 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в среду в медучреждениях, а также по местам жительства подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых была изъята представляющая интерес для следствия документация, а также состоялись допросы фигурантов дела.