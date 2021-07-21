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Германия выделит более 200 миллионов евро для энергосектора Украины
Германия выделит более 200 миллионов евро для энергосектора Украины - РИА Новости, 21.07.2021
Германия выделит более 200 миллионов евро для энергосектора Украины
Германия согласилась выделить более 200 миллионов евро, чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:07
2021-07-21T22:07
2021-07-21T22:35
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Германия согласилась выделить более 200 миллионов евро, чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США.По ее словам, Германия осуществит первоначальную выплату в размере по меньшей мере 150 миллионов евро и будет работать над тем, чтобы в будущем увеличивать свой вклад как со стороны правительства, так и частного сектора.Помимо этого, по ее словам, Германия также обещала выделить 60 миллионов евро на обеспечение энергетической безопасности Украины, в том числе в сфере кибербезопасности энергетических систем страны и их модернизации.
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сша, в мире, ситуация в днр и лнр, германия, украина
22:07 21.07.2021 (обновлено: 22:35 21.07.2021)
Германия выделит более 200 миллионов евро для энергосектора Украины
Германия выделит более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора Украины