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Германия выделит более 200 миллионов евро для энергосектора Украины

Германия выделит более 200 миллионов евро для энергосектора Украины - РИА Новости, 21.07.2021

Германия выделит более 200 миллионов евро для энергосектора Украины

Германия согласилась выделить более 200 миллионов евро, чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:07

2021-07-21T22:07

2021-07-21T22:35

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Германия согласилась выделить более 200 миллионов евро, чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США.По ее словам, Германия осуществит первоначальную выплату в размере по меньшей мере 150 миллионов евро и будет работать над тем, чтобы в будущем увеличивать свой вклад как со стороны правительства, так и частного сектора.Помимо этого, по ее словам, Германия также обещала выделить 60 миллионов евро на обеспечение энергетической безопасности Украины, в том числе в сфере кибербезопасности энергетических систем страны и их модернизации.

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сша, в мире, ситуация в днр и лнр, германия, украина