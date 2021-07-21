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Это успех: лучшие западные менеджеры возглавят госкомпании
Это успех: лучшие западные менеджеры возглавят госкомпании - РИА Новости, 21.07.2021
Это успех: лучшие западные менеджеры возглавят госкомпании
На днях Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:00
2021-07-21T08:00
укрэнерго
верховная рада украины
украина
авторы
экономика
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На днях Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство". Под совершенствованием корпоративного управления подразумевается прежде всего расширение полномочий наблюдательных советов (НС) при государственных предприятиях. Другими словами — закрепление контрольных и управленческих функций на них за "западными партнерами".Таким образом, Верховная рада, хотя и с определенными проволочками, но все же занимается удовлетворением требований МВФ по лишению Украины остатков суверенитета. Напомним, что полная передача государственных компаний под контроль Запада является одним из трех главных требований Фонда. Наряду с переходом под управление Запада судебной системы и юридическим закреплением его контроля над так называемой антикоррупционной инфраструктурой (последняя при этом нацелена не на борьбу с коррупцией, а на слежение за неукоснительным соблюдением чиновниками интересов метрополий).Контроль над государственными предприятиями позволит не только зарабатывать на них "белым господам", но и замкнуть внутри страны цепочку финансирования местных агентов западного влияния. Уже сейчас ряд местных "активистов" вместо западных грантов получает достойные деньги от госкомпаний. При этом получением должностей-синекур они обязаны своим внешним кураторам. Задача же изменений в том, чтобы максимально разгрузить зарплатные ведомости западных фондов, повесив финансирование их "сукиных сынов" на плечи аборигенов. Что, безусловно, является особым цинизмом.Проталкиваемые западным лобби изменения предполагают передачу НС при государственных предприятиях полномочия по:Стоит заметить, что НС уже сегодня играет роль вовсе не свадебного генерала, занимаясь назначением и увольнением руководителей, отбором внешних "независимых" (читаем — западных) аудиторов. Кстати, ежегодные недешевые аудиторские проверки теперь станут обязательными для государственных предприятий. До сих пор правительство решало, каким государственным компаниям привлекать внешних аудиторов нужно обязательно, а каким нет.Количество "независимых" директоров в НС государственных предприятий теперь должно будет составлять большинство.Законопроект содержит и еще ряд менее значимых изменений той же направленности.Как заявила с трибуны Рады заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (представляет партию "Слуга народа" и является стопроцентным "грантоедом"), комитет считает, что Украине нужно менять принципы управлениями госпредприятиями: "Сегодня у нас есть много проблем в управлении госпредприятиями. Из трех тысяч предприятий, которые находятся в распоряжении министерств и ведомств, только 947 — прибыльные. Остальные убыточные, банкроты или вообще не работают".В заявлении содержится прямой намек на то, что расширение полномочий НС — это прямой путь к эффективному управлению и прибыльности. Что, конечно же, не так. Например, НС крупнейшего монополиста страны, "Нафтогаза", "западные партнеры" давно полностью контролируют. Сейчас он состоит из четырех человек с иностранными паспортами и трех с украинскими, но тоже представляющими интересы Запада. Это не помешало "Нафтогазу" в минувшем году получить рекордные убытки в 19 миллиардов долларов, а правлению компании за успешную работу — 610 миллионов гривен вознаграждения. И этот пример — отнюдь не исключение из правил.Кстати, члены НС, представляющие интересы иностранных правительств и транснациональных компаний, тоже числятся там не бесплатно. За пару часов работы в месяц в формате подключений к веб-конференциям из своих стран они получают от "Нафтогаза" по 20 тысяч долларов только прямого вознаграждения. Но главное, при помощи западных юристов, обслуживающих "Нафтогаз" (в том числе готовящих решения НС), и внедренных на управленческие должности менеджеров коллективный Запад полностью контролирует финансовые потоки крупнейшей украинской компании.И контролирует очень "эффективно".Вот только маленький пример распила, организованного в рамках "Стратегии 20/20". Согласно ей "Нафтогаз" к 2020 году должен был добывать 20 миллиардов кубометров газа против 14,5 в 2015 году. На реализацию "Стратегии" было потрачено два миллиарда долларов. Результат получился впечатляющим: добыча упала ниже 13,5 миллиарда кубометров. Инициатор схемы Отто Ватерландер с тех пор дорос до должности главного исполнительного директора "Нафтогаза" и теперь уже инициирует программу "распила" по той же схеме 25 миллиардов долларов в течение десяти лет. Попутно выводя крупные закупки из-под довольно дырявой, но хоть как-то функционирующей системы государственных закупок Prozorro.На разных стадиях перехвата управления прямыми ставленниками Запада находятся и другие крупные государственные компании.В частности, в НС "Украинских железных дорог" (УЖД) из пяти членов трое иностранцы, еще два — неприкрытые агенты западного влияния, включая небезызвестного на Украине журналиста Сергея Лещенко, одного из "попов Гапонов" Майдана 2014 года (он как раз из тех, кто получил синекуру за заслуги перед внешними кураторами). В правлении все последние годы также имеет место немалое иностранное представительство. Результат их совместной эффективной работы тоже впечатляет: компания разграблена почти до основания и находится в предбанкротном состоянии.Крупнейшие среди государственных компаний убытки в прошлом году получили даже не "Нафтогаз" и не УЖД, а оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго". И тут та же прекрасная картина с членами НС. Более того, глава НС "Укрэнерго" Шевки Аджунер является еще и главой НС УЖД — то есть своеобразным многостаночником. У абсурда пределов не существует.Остается добавить, что принимаемые Верховной радой изменения облегчат и ускорят переход украинских государственных компаний под управление ставленников Запада и практически обнулят влияние на их работу собственника — государства. Уже по приведенным примерам (а ими дело не ограничивается) можно с уверенностью прогнозировать невероятные "успехи" государственного сектора украинской экономики в недалеком будущем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/kiev-1739074590.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/sevpotok-1736822994.html
https://ria.ru/20210625/oligarkhi-1738572258.html
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украина
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
укрэнерго, верховная рада украины, украина, авторы, экономика
08:00 21.07.2021
 

Это успех: лучшие западные менеджеры возглавят госкомпании

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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На днях Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство". Под совершенствованием корпоративного управления подразумевается прежде всего расширение полномочий наблюдательных советов (НС) при государственных предприятиях. Другими словами — закрепление контрольных и управленческих функций на них за "западными партнерами".
Таким образом, Верховная рада, хотя и с определенными проволочками, но все же занимается удовлетворением требований МВФ по лишению Украины остатков суверенитета. Напомним, что полная передача государственных компаний под контроль Запада является одним из трех главных требований Фонда. Наряду с переходом под управление Запада судебной системы и юридическим закреплением его контроля над так называемой антикоррупционной инфраструктурой (последняя при этом нацелена не на борьбу с коррупцией, а на слежение за неукоснительным соблюдением чиновниками интересов метрополий).
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Контроль над государственными предприятиями позволит не только зарабатывать на них "белым господам", но и замкнуть внутри страны цепочку финансирования местных агентов западного влияния. Уже сейчас ряд местных "активистов" вместо западных грантов получает достойные деньги от госкомпаний. При этом получением должностей-синекур они обязаны своим внешним кураторам. Задача же изменений в том, чтобы максимально разгрузить зарплатные ведомости западных фондов, повесив финансирование их "сукиных сынов" на плечи аборигенов. Что, безусловно, является особым цинизмом.
Проталкиваемые западным лобби изменения предполагают передачу НС при государственных предприятиях полномочия по:
  • утверждению стратегических планов развития, а также годовых финансовых и инвестиционных планов предприятий (сегодня у крупнейших из них они утверждаются правительством, у остальных — профильными министерствами);
  • назначению внутреннего аудитора (сегодня таковых выбирает собрание акционеров);
  • определению размера оплаты труда и вознаграждения руководителя государственного предприятия.
Стоит заметить, что НС уже сегодня играет роль вовсе не свадебного генерала, занимаясь назначением и увольнением руководителей, отбором внешних "независимых" (читаем — западных) аудиторов. Кстати, ежегодные недешевые аудиторские проверки теперь станут обязательными для государственных предприятий. До сих пор правительство решало, каким государственным компаниям привлекать внешних аудиторов нужно обязательно, а каким нет.
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Количество "независимых" директоров в НС государственных предприятий теперь должно будет составлять большинство.
Законопроект содержит и еще ряд менее значимых изменений той же направленности.
Как заявила с трибуны Рады заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (представляет партию "Слуга народа" и является стопроцентным "грантоедом"), комитет считает, что Украине нужно менять принципы управлениями госпредприятиями: "Сегодня у нас есть много проблем в управлении госпредприятиями. Из трех тысяч предприятий, которые находятся в распоряжении министерств и ведомств, только 947 — прибыльные. Остальные убыточные, банкроты или вообще не работают".
В заявлении содержится прямой намек на то, что расширение полномочий НС — это прямой путь к эффективному управлению и прибыльности. Что, конечно же, не так. Например, НС крупнейшего монополиста страны, "Нафтогаза", "западные партнеры" давно полностью контролируют. Сейчас он состоит из четырех человек с иностранными паспортами и трех с украинскими, но тоже представляющими интересы Запада. Это не помешало "Нафтогазу" в минувшем году получить рекордные убытки в 19 миллиардов долларов, а правлению компании за успешную работу — 610 миллионов гривен вознаграждения. И этот пример — отнюдь не исключение из правил.
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Кстати, члены НС, представляющие интересы иностранных правительств и транснациональных компаний, тоже числятся там не бесплатно. За пару часов работы в месяц в формате подключений к веб-конференциям из своих стран они получают от "Нафтогаза" по 20 тысяч долларов только прямого вознаграждения. Но главное, при помощи западных юристов, обслуживающих "Нафтогаз" (в том числе готовящих решения НС), и внедренных на управленческие должности менеджеров коллективный Запад полностью контролирует финансовые потоки крупнейшей украинской компании.
И контролирует очень "эффективно".
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Вот только маленький пример распила, организованного в рамках "Стратегии 20/20". Согласно ей "Нафтогаз" к 2020 году должен был добывать 20 миллиардов кубометров газа против 14,5 в 2015 году. На реализацию "Стратегии" было потрачено два миллиарда долларов. Результат получился впечатляющим: добыча упала ниже 13,5 миллиарда кубометров. Инициатор схемы Отто Ватерландер с тех пор дорос до должности главного исполнительного директора "Нафтогаза" и теперь уже инициирует программу "распила" по той же схеме 25 миллиардов долларов в течение десяти лет. Попутно выводя крупные закупки из-под довольно дырявой, но хоть как-то функционирующей системы государственных закупок Prozorro.
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На разных стадиях перехвата управления прямыми ставленниками Запада находятся и другие крупные государственные компании.
В частности, в НС "Украинских железных дорог" (УЖД) из пяти членов трое иностранцы, еще два — неприкрытые агенты западного влияния, включая небезызвестного на Украине журналиста Сергея Лещенко, одного из "попов Гапонов" Майдана 2014 года (он как раз из тех, кто получил синекуру за заслуги перед внешними кураторами). В правлении все последние годы также имеет место немалое иностранное представительство. Результат их совместной эффективной работы тоже впечатляет: компания разграблена почти до основания и находится в предбанкротном состоянии.
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Крупнейшие среди государственных компаний убытки в прошлом году получили даже не "Нафтогаз" и не УЖД, а оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго". И тут та же прекрасная картина с членами НС. Более того, глава НС "Укрэнерго" Шевки Аджунер является еще и главой НС УЖД — то есть своеобразным многостаночником. У абсурда пределов не существует.
Остается добавить, что принимаемые Верховной радой изменения облегчат и ускорят переход украинских государственных компаний под управление ставленников Запада и практически обнулят влияние на их работу собственника — государства. Уже по приведенным примерам (а ими дело не ограничивается) можно с уверенностью прогнозировать невероятные "успехи" государственного сектора украинской экономики в недалеком будущем.
 
УкрэнергоВерховная Рада УкраиныУкраинаАвторыЭкономика
 
 
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