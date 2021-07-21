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https://ria.ru/20210721/uglevodorody-1742296052.html
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ценам на углеводороды
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ценам на углеводороды - РИА Новости, 21.07.2021
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ценам на углеводороды
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге достигнута договоренность о... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:10
2021-07-21T23:10
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
экономика
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге достигнута договоренность о ценообразовании на углеводороды для Минска на 2022 год."На будущий год договорились по ценообразованию на углеводороды, которые мы у них покупаем. По продажам нашей продукции на российском рынке (договорились - ред.), притом мы, чтобы вы знали, Россию не просим покупать все, что мы производим. Даже вопрос так не стоит. И президенту России я сказал: мы готовы на рыночных условиях торговать на территории России теми продуктами и товарами, которые исключительно нужны России и которые она не производит или производит в недостаточном количестве", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, телеверсию показал в среду гостелеканал "Беларусь 1".В целом, как отметил Лукашенко, переговоры "не могли не закончиться иначе, как блестяще", поскольку это был разговор двух президентов "братских и очень близких государств".Встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге состоялась 13 июля. По ее итогам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Минск и Москва окончательно определят цену на российский газ для Белоруссии на 2022 год до конца этого года, но она будет не выше нынешней. Сейчас цена на российский газ для Белоруссии составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. Белоруссия также покупает российскую нефть.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, экономика
23:10 21.07.2021
 
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ценам на углеводороды

Лукашенко: на переговорах с Путиным удалось договориться о ценах на углеводороды на 2022 год

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге достигнута договоренность о ценообразовании на углеводороды для Минска на 2022 год.
"На будущий год договорились по ценообразованию на углеводороды, которые мы у них покупаем. По продажам нашей продукции на российском рынке (договорились - ред.), притом мы, чтобы вы знали, Россию не просим покупать все, что мы производим. Даже вопрос так не стоит. И президенту России я сказал: мы готовы на рыночных условиях торговать на территории России теми продуктами и товарами, которые исключительно нужны России и которые она не производит или производит в недостаточном количестве", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, телеверсию показал в среду гостелеканал "Беларусь 1".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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В целом, как отметил Лукашенко, переговоры "не могли не закончиться иначе, как блестяще", поскольку это был разговор двух президентов "братских и очень близких государств".
Встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге состоялась 13 июля. По ее итогам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Минск и Москва окончательно определят цену на российский газ для Белоруссии на 2022 год до конца этого года, но она будет не выше нынешней. Сейчас цена на российский газ для Белоруссии составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. Белоруссия также покупает российскую нефть.
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияЭкономика
 
 
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