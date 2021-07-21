https://ria.ru/20210721/tsentr-1742160430.html

В Приамурье расследуют гибель воспитанника социального центра

В Приамурье расследуют гибель воспитанника социального центра - РИА Новости, 21.07.2021

В Приамурье расследуют гибель воспитанника социального центра

Уголовное дело возбуждено после гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района Амурской области, сообщает... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:16

2021-07-21T10:16

2021-07-21T12:16

россия

амурская область

бурейский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону."В траншее на территории Малиновского социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района обнаружено тело 19-летнего парня… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает СУСК.Как рассказал РИА Новости представитель следственного управления Алексей Лубинский, Малиновский интернат - специализированный, для умственно отсталых, у парня было отставание в развитии."Яма не была огорожена, она находится на заднем дворе детского дома (реабилитационного центра), сейчас изучаем видеозапись, на которой ребенок запечатлен вместе с другими детьми, и они вдвоем лазают по краю этой ямы. Он туда сам спустился, но, видимо, выбраться не смог и захлебнулся, на дне ямы вода... Все сотрудники администрации интерната допрошены, учреждение работает в прежнем режиме", - добавил Лубинский.Собеседник агентства уточнил, что в рамках уголовного дела будет выясняться, для чего была вырыта яма на заднем дворе реабилитационного центра.По данным следственного управления, место происшествия осмотрено, назначены необходимые судебные экспертизы.Центр предназначен для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном реабилитационно-восстановительном лечении, в том числе здесь находятся инвалиды детства. Реабилитация включает в себя коррекцию психического и неврологического состояний.

https://ria.ru/20210521/matreshki-1733149587.html

россия

амурская область

бурейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, амурская область, бурейский район, происшествия