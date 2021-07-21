https://ria.ru/20210721/tsentr-1742160430.html
В Приамурье расследуют гибель воспитанника социального центра
В Приамурье расследуют гибель воспитанника социального центра - РИА Новости, 21.07.2021
В Приамурье расследуют гибель воспитанника социального центра
Уголовное дело возбуждено после гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района Амурской области, сообщает... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:16
2021-07-21T10:16
2021-07-21T12:16
россия
амурская область
бурейский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону."В траншее на территории Малиновского социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района обнаружено тело 19-летнего парня… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает СУСК.Как рассказал РИА Новости представитель следственного управления Алексей Лубинский, Малиновский интернат - специализированный, для умственно отсталых, у парня было отставание в развитии."Яма не была огорожена, она находится на заднем дворе детского дома (реабилитационного центра), сейчас изучаем видеозапись, на которой ребенок запечатлен вместе с другими детьми, и они вдвоем лазают по краю этой ямы. Он туда сам спустился, но, видимо, выбраться не смог и захлебнулся, на дне ямы вода... Все сотрудники администрации интерната допрошены, учреждение работает в прежнем режиме", - добавил Лубинский.Собеседник агентства уточнил, что в рамках уголовного дела будет выясняться, для чего была вырыта яма на заднем дворе реабилитационного центра.По данным следственного управления, место происшествия осмотрено, назначены необходимые судебные экспертизы.Центр предназначен для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном реабилитационно-восстановительном лечении, в том числе здесь находятся инвалиды детства. Реабилитация включает в себя коррекцию психического и неврологического состояний.
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россия
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россия, амурская область, бурейский район, происшествия
10:16 21.07.2021 (обновлено: 12:16 21.07.2021)
В Приамурье расследуют гибель воспитанника социального центра
СК расследует гибель воспитанника социально-реабилитационного центра в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района
Амурской области, сообщает СУСК РФ
по региону.
"В траншее на территории Малиновского социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района обнаружено тело 19-летнего парня… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает СУСК.
Как рассказал РИА Новости представитель следственного управления Алексей Лубинский, Малиновский интернат - специализированный, для умственно отсталых, у парня было отставание в развитии.
"Яма не была огорожена, она находится на заднем дворе детского дома (реабилитационного центра), сейчас изучаем видеозапись, на которой ребенок запечатлен вместе с другими детьми, и они вдвоем лазают по краю этой ямы. Он туда сам спустился, но, видимо, выбраться не смог и захлебнулся, на дне ямы вода... Все сотрудники администрации интерната допрошены, учреждение работает в прежнем режиме", - добавил Лубинский.
Собеседник агентства уточнил, что в рамках уголовного дела будет выясняться, для чего была вырыта яма на заднем дворе реабилитационного центра.
По данным следственного управления, место происшествия осмотрено, назначены необходимые судебные экспертизы.
Центр предназначен для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном реабилитационно-восстановительном лечении, в том числе здесь находятся инвалиды детства. Реабилитация включает в себя коррекцию психического и неврологического состояний.