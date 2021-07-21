https://ria.ru/20210721/tkachenko-1742297208.html
Суд избрал меру пресечения для замначальника УГИБДД Ставрополья Ткаченко
Суд избрал меру пресечения для замначальника УГИБДД Ставрополья Ткаченко - РИА Новости, 21.07.2021
Суд избрал меру пресечения для замначальника УГИБДД Ставрополья Ткаченко
Заместителю начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александру Ткаченко избран запрет определенных действий в рамках дела о взятках на 19 миллионов... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:24
2021-07-21T23:24
2021-07-21T23:24
дело руководства гибдд ставрополья
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ПЯТИГОРСК, 21 июл - РИА Новости. Заместителю начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александру Ткаченко избран запрет определенных действий в рамках дела о взятках на 19 миллионов рублей, сообщил журналистам прокурор управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО Вячеслав Хлопонин.Ранее в Ставропольском краевом суде сообщили, что начальнику управления ГИБДД Алексею Сафонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца."Запрет определенных действий", - сказал Хлопонин в ответ на вопрос журналиста о мере пресечения для Ткаченко. О его задержании в Москве сообщал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.По словам Хлопонина, пятеро фигурантов дела заключены под стражу, двое помещены под домашний арест, одному избран запрет определенных действий.Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.В СК отметили, что Сафонов и шесть предполагаемых участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дело руководства гибдд ставрополья, россия, скфо, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, москва, происшествия
Суд избрал меру пресечения для замначальника УГИБДД Ставрополья Ткаченко
Суд избрал запрет определенных действий для замначальника УГИБДД Ставрополья Ткаченко