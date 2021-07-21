https://ria.ru/20210721/tkachenko-1742297208.html

Суд избрал меру пресечения для замначальника УГИБДД Ставрополья Ткаченко

Суд избрал меру пресечения для замначальника УГИБДД Ставрополья Ткаченко - РИА Новости, 21.07.2021

Суд избрал меру пресечения для замначальника УГИБДД Ставрополья Ткаченко

Заместителю начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александру Ткаченко избран запрет определенных действий в рамках дела о взятках на 19 миллионов... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:24

2021-07-21T23:24

2021-07-21T23:24

дело руководства гибдд ставрополья

россия

скфо

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

александр хинштейн

москва

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ПЯТИГОРСК, 21 июл - РИА Новости. Заместителю начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александру Ткаченко избран запрет определенных действий в рамках дела о взятках на 19 миллионов рублей, сообщил журналистам прокурор управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО Вячеслав Хлопонин.Ранее в Ставропольском краевом суде сообщили, что начальнику управления ГИБДД Алексею Сафонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца."Запрет определенных действий", - сказал Хлопонин в ответ на вопрос журналиста о мере пресечения для Ткаченко. О его задержании в Москве сообщал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.По словам Хлопонина, пятеро фигурантов дела заключены под стражу, двое помещены под домашний арест, одному избран запрет определенных действий.Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.В СК отметили, что Сафонов и шесть предполагаемых участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210720/dvorets-1742040278.html

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дело руководства гибдд ставрополья, россия, скфо, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, москва, происшествия