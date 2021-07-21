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Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России

Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России - РИА Новости, 21.07.2021

Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России

Власти Хорватии с 26 июля вводят обязательный тест для въезда в страну из РФ, Великобритании и Кипра, сообщил хорватский институт общественного здоровья. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:18

2021-07-21T17:18

2021-07-21T17:18

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БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости. Власти Хорватии с 26 июля вводят обязательный тест для въезда в страну из РФ, Великобритании и Кипра, сообщил хорватский институт общественного здоровья."Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, на Кипре и в РФ как дополнительная мера для въезда на территорию Хорватии из этих стран потребуется негативный тест на COVID-19, сделанный в их стране, несмотря на статус перенесшего заболевание или пройденную вакцинацию", - говорится в сообщении института.Мера вступает в силу в понедельник 26 июля.Не уточняется, о каком именно тесте идет речь, но ранее власти Хорватии из-за появления "дельта"-штамма вируса обязали проходить карантин прибывающих из Индии, Занзибара и ЮАР, сократить который с двух недель до семи дней можно, предъявив отрицательный ПЦР-тест.

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