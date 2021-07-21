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Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России
Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России - РИА Новости, 21.07.2021
Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России
Власти Хорватии с 26 июля вводят обязательный тест для въезда в страну из РФ, Великобритании и Кипра, сообщил хорватский институт общественного здоровья. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:18
2021-07-21T17:18
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БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости. Власти Хорватии с 26 июля вводят обязательный тест для въезда в страну из РФ, Великобритании и Кипра, сообщил хорватский институт общественного здоровья."Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, на Кипре и в РФ как дополнительная мера для въезда на территорию Хорватии из этих стран потребуется негативный тест на COVID-19, сделанный в их стране, несмотря на статус перенесшего заболевание или пройденную вакцинацию", - говорится в сообщении института.Мера вступает в силу в понедельник 26 июля.Не уточняется, о каком именно тесте идет речь, но ранее власти Хорватии из-за появления "дельта"-штамма вируса обязали проходить карантин прибывающих из Индии, Занзибара и ЮАР, сократить который с двух недель до семи дней можно, предъявив отрицательный ПЦР-тест.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, хорватия, в мире
17:18 21.07.2021
 
Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России

Хорватия с 26 июля вводит обязательный тест на COVID-19 для въезда из России, Великобритании и Кипра

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХорватский город Дубровник
Хорватский город Дубровник - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости. Власти Хорватии с 26 июля вводят обязательный тест для въезда в страну из РФ, Великобритании и Кипра, сообщил хорватский институт общественного здоровья.
"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, на Кипре и в РФ как дополнительная мера для въезда на территорию Хорватии из этих стран потребуется негативный тест на COVID-19, сделанный в их стране, несмотря на статус перенесшего заболевание или пройденную вакцинацию", - говорится в сообщении института.
Мера вступает в силу в понедельник 26 июля.
Не уточняется, о каком именно тесте идет речь, но ранее власти Хорватии из-за появления "дельта"-штамма вируса обязали проходить карантин прибывающих из Индии, Занзибара и ЮАР, сократить который с двух недель до семи дней можно, предъявив отрицательный ПЦР-тест.
 
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