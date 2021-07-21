https://ria.ru/20210721/test-1742246796.html
Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России
Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России - РИА Новости, 21.07.2021
Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России
Власти Хорватии с 26 июля вводят обязательный тест для въезда в страну из РФ, Великобритании и Кипра, сообщил хорватский институт общественного здоровья. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:18
2021-07-21T17:18
2021-07-21T17:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152668/96/1526689657_0:170:2636:1653_1920x0_80_0_0_43c2fa971abcda3a8fd2d2b4120f1d45.jpg
БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости. Власти Хорватии с 26 июля вводят обязательный тест для въезда в страну из РФ, Великобритании и Кипра, сообщил хорватский институт общественного здоровья."Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, на Кипре и в РФ как дополнительная мера для въезда на территорию Хорватии из этих стран потребуется негативный тест на COVID-19, сделанный в их стране, несмотря на статус перенесшего заболевание или пройденную вакцинацию", - говорится в сообщении института.Мера вступает в силу в понедельник 26 июля.Не уточняется, о каком именно тесте идет речь, но ранее власти Хорватии из-за появления "дельта"-штамма вируса обязали проходить карантин прибывающих из Индии, Занзибара и ЮАР, сократить который с двух недель до семи дней можно, предъявив отрицательный ПЦР-тест.
россия
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152668/96/1526689657_104:0:2533:1822_1920x0_80_0_0_31043b7a94f18275ed450393fbf61070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, хорватия, в мире
Хорватия введет обязательный тест на COVID-19 для въезда из России
Хорватия с 26 июля вводит обязательный тест на COVID-19 для въезда из России, Великобритании и Кипра