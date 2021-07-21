19:37 21.07.2021 (обновлено: 20:45 21.07.2021)
В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"
США и Германия заключили соглашение по газопроводу "Северный поток — 2"
© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года
© AP Photo / Ivan Sekretarev
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
"В рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие", - сказала Нуланд во время слушаний в конгрессе.
США активно консультировались с Киевом при подготовке соглашения с Германией по "Северному потоку 2", сообщила Нуланд.
"Я бы хотела сказать, что во всем этом процессе мы вели консультации с украинцами", - сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Она заверила, что США "не предпринимали каких-либо действий, чтобы заставить Украину молчать", напротив Вашингтон на высочайшем уровне обсуждал с Киевом "их запросы и их слабые места".
Говоря о соглашении, которое, по ее словам, будет опубликовано позднее в среду, она заявила, "это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь Украине".
"Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году", - сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
По ее словам, США и Германия "будут продавливать и добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет", - сказала заместитель госсекретаря США.
Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы "снизить зависимость Украины... от российского газа".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.