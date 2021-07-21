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В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"
В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"
Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:37
2021-07-21T20:45
виктория нуланд
евросоюз
украина
сша
северный поток — 2
россия
москва
германия
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд."В рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие", - сказала Нуланд во время слушаний в конгрессе.США активно консультировались с Киевом при подготовке соглашения с Германией по "Северному потоку 2", сообщила Нуланд."Я бы хотела сказать, что во всем этом процессе мы вели консультации с украинцами", - сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Она заверила, что США "не предпринимали каких-либо действий, чтобы заставить Украину молчать", напротив Вашингтон на высочайшем уровне обсуждал с Киевом "их запросы и их слабые места".Говоря о соглашении, которое, по ее словам, будет опубликовано позднее в среду, она заявила, "это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь Украине"."Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году", - сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.По ее словам, США и Германия "будут продавливать и добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет", - сказала заместитель госсекретаря США.Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы "снизить зависимость Украины... от российского газа"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210721/gazoprovod-1742239086.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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виктория нуланд, евросоюз, украина, сша, северный поток — 2, россия, москва, германия
19:37 21.07.2021 (обновлено: 20:45 21.07.2021)
 
В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"

США и Германия заключили соглашение по газопроводу "Северный поток — 2"

© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
"В рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие", - сказала Нуланд во время слушаний в конгрессе.
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США активно консультировались с Киевом при подготовке соглашения с Германией по "Северному потоку 2", сообщила Нуланд.
"Я бы хотела сказать, что во всем этом процессе мы вели консультации с украинцами", - сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Она заверила, что США "не предпринимали каких-либо действий, чтобы заставить Украину молчать", напротив Вашингтон на высочайшем уровне обсуждал с Киевом "их запросы и их слабые места".
Говоря о соглашении, которое, по ее словам, будет опубликовано позднее в среду, она заявила, "это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь Украине".
"Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году", - сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
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По ее словам, США и Германия "будут продавливать и добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет", - сказала заместитель госсекретаря США.
Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы "снизить зависимость Украины... от российского газа".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
Виктория НуландЕвросоюзУкраинаСШАСеверный поток — 2РоссияМоскваГермания
 
 
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