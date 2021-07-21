https://ria.ru/20210721/sbor-1742185676.html

В Якутии отменили приказ о сборе средств с врачей на борьбу с пожарами

В Якутии отменили приказ о сборе средств с врачей на борьбу с пожарами - РИА Новости, 21.07.2021

В Якутии отменили приказ о сборе средств с врачей на борьбу с пожарами

После резонанса в соцсетях приказ о добровольном сборе средств на борьбу с лесными пожарами в республиканской больнице №1 отменен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:36

2021-07-21T12:36

2021-07-21T12:36

природные пожары в россии

россия

республика саха (якутия)

врачи

общество

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ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. После резонанса в соцсетях приказ о добровольном сборе средств на борьбу с лесными пожарами в республиканской больнице №1 отменен, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Как отметили в минздраве, пользователи соцсети распространили внутренний приказ руководства национального центра медицины – республиканской больницы №1 о добровольном сборе средств для борьбы с лесными пожарами."Распоряжение отменено, желающие сделать взнос сотрудники будут обращаться в профсоюз работников НЦМ", - рассказали в пресс-службе.По словам и.о. генерального директора НЦМ-РБ№1 Валентины Саввиной, сегодня каждый житель республики "старается внести свою лепту для борьбы с лесными пожарами". Многие организации проводят акции по сбору средств для борьбы с лесными пожарами внутри коллективов.На территории Якутии продолжают действовать 208 очагов природных пожаров, пройденная огнем площадь превышает 1,5 миллиона гектар.

https://ria.ru/20210721/yakutiya-1742145260.html

россия

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природные пожары в россии, россия, республика саха (якутия), врачи, общество