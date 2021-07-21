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В Якутии отменили приказ о сборе средств с врачей на борьбу с пожарами
В Якутии отменили приказ о сборе средств с врачей на борьбу с пожарами - РИА Новости, 21.07.2021
В Якутии отменили приказ о сборе средств с врачей на борьбу с пожарами
После резонанса в соцсетях приказ о добровольном сборе средств на борьбу с лесными пожарами в республиканской больнице №1 отменен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:36
2021-07-21T12:36
природные пожары в россии
россия
республика саха (якутия)
врачи
общество
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ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. После резонанса в соцсетях приказ о добровольном сборе средств на борьбу с лесными пожарами в республиканской больнице №1 отменен, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Как отметили в минздраве, пользователи соцсети распространили внутренний приказ руководства национального центра медицины – республиканской больницы №1 о добровольном сборе средств для борьбы с лесными пожарами."Распоряжение отменено, желающие сделать взнос сотрудники будут обращаться в профсоюз работников НЦМ", - рассказали в пресс-службе.По словам и.о. генерального директора НЦМ-РБ№1 Валентины Саввиной, сегодня каждый житель республики "старается внести свою лепту для борьбы с лесными пожарами". Многие организации проводят акции по сбору средств для борьбы с лесными пожарами внутри коллективов.На территории Якутии продолжают действовать 208 очагов природных пожаров, пройденная огнем площадь превышает 1,5 миллиона гектар.
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природные пожары в россии, россия, республика саха (якутия), врачи, общество
12:36 21.07.2021
 
В Якутии отменили приказ о сборе средств с врачей на борьбу с пожарами

Минздрав Якутии отменил приказ о сборе средств медработников на борьбу с лесными пожарами

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЖенщина в процедурном кабинете на приеме врача
Женщина в процедурном кабинете на приеме врача - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. После резонанса в соцсетях приказ о добровольном сборе средств на борьбу с лесными пожарами в республиканской больнице №1 отменен, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Как отметили в минздраве, пользователи соцсети распространили внутренний приказ руководства национального центра медицины – республиканской больницы №1 о добровольном сборе средств для борьбы с лесными пожарами.
Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
08:10
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди
"Распоряжение отменено, желающие сделать взнос сотрудники будут обращаться в профсоюз работников НЦМ", - рассказали в пресс-службе.
По словам и.о. генерального директора НЦМ-РБ№1 Валентины Саввиной, сегодня каждый житель республики "старается внести свою лепту для борьбы с лесными пожарами". Многие организации проводят акции по сбору средств для борьбы с лесными пожарами внутри коллективов.
"Мы также не смогли остаться в стороне… Мы, медицинские работники, вне политики, и как социально ответственная организация, как неравнодушные люди к своей природе также вносим свой небольшой вклад в сохранение флоры и фауны. Все пожертвования имеют добровольный характер", - приводится в сообщении комментарий руководителя.
На территории Якутии продолжают действовать 208 очагов природных пожаров, пройденная огнем площадь превышает 1,5 миллиона гектар.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
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