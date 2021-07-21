https://ria.ru/20210721/samolet-1742208559.html

Производитель оценил потребность в самолетах, которые заменят Ан-2

Производитель оценил потребность в самолетах, которые заменят Ан-2 - РИА Новости, 21.07.2021

Производитель оценил потребность в самолетах, которые заменят Ан-2

Спрос на новые легкие многофункциональные самолеты "Байкал", создаваемые в России на замену Ан-2 ("Кукурузник"), до 2030 года оценивается в диапазоне от 500 до... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:26

2021-07-21T14:26

2021-07-21T14:26

россия

уральский завод гражданской авиации

ан-2

жуковский

экономика

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ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Спрос на новые легкие многофункциональные самолеты "Байкал", создаваемые в России на замену Ан-2 ("Кукурузник"), до 2030 года оценивается в диапазоне от 500 до 650 единиц, заявил журналистам гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, предприятие-разработчик) Вадим Бадеха.Гендиректор предприятия "Казахстанская авиационная индустрия", которое инвестирует в проект 1 миллиард рублей, отметил, что сегодня в Казахстане эксплуатируется 324 самолета Ан-2 в различных модификациях. "Это количество может быть маркером того количества, которое Казахстан будет приобретать", - пояснил Данияр Амангильдин.Как сообщали в компании "Байкал-Инжиниринг", выигравшей конкурс на разработку самолета, цена "Байкала" будет ниже на 30-50%, чем у зарубежных конкурентов, а себестоимость летного часа - более чем в два раза.Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 километров, крейсерская скорость - 300 километров в час, взлет с грунтовых полос с 250 метров.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210719/samolet-1741811941.html

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

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россия, уральский завод гражданской авиации, ан-2, жуковский, экономика