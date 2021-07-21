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Производитель оценил потребность в самолетах, которые заменят Ан-2
Производитель оценил потребность в самолетах, которые заменят Ан-2 - РИА Новости, 21.07.2021
Производитель оценил потребность в самолетах, которые заменят Ан-2
Спрос на новые легкие многофункциональные самолеты "Байкал", создаваемые в России на замену Ан-2 ("Кукурузник"), до 2030 года оценивается в диапазоне от 500 до... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:26
2021-07-21T14:26
россия
уральский завод гражданской авиации
ан-2
жуковский
экономика
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ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Спрос на новые легкие многофункциональные самолеты "Байкал", создаваемые в России на замену Ан-2 ("Кукурузник"), до 2030 года оценивается в диапазоне от 500 до 650 единиц, заявил журналистам гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, предприятие-разработчик) Вадим Бадеха.Гендиректор предприятия "Казахстанская авиационная индустрия", которое инвестирует в проект 1 миллиард рублей, отметил, что сегодня в Казахстане эксплуатируется 324 самолета Ан-2 в различных модификациях. "Это количество может быть маркером того количества, которое Казахстан будет приобретать", - пояснил Данияр Амангильдин.Как сообщали в компании "Байкал-Инжиниринг", выигравшей конкурс на разработку самолета, цена "Байкала" будет ниже на 30-50%, чем у зарубежных конкурентов, а себестоимость летного часа - более чем в два раза.Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 километров, крейсерская скорость - 300 километров в час, взлет с грунтовых полос с 250 метров.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210719/samolet-1741811941.html
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россия, уральский завод гражданской авиации, ан-2, жуковский, экономика
14:26 21.07.2021
 
Производитель оценил потребность в самолетах, которые заменят Ан-2

Глава уральского авиазавода оценил потребность в новых "кукурузниках" в 650 машин на 10 лет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многоцелевой самолет ЛМС-901 Байкал на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Спрос на новые легкие многофункциональные самолеты "Байкал", создаваемые в России на замену Ан-2 ("Кукурузник"), до 2030 года оценивается в диапазоне от 500 до 650 единиц, заявил журналистам гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, предприятие-разработчик) Вадим Бадеха.
"Мы оцениваем рынок до конца 2030 года в не менее 500 самолетов - пессимистичный прогноз, а оптимистичный прогноз - 600-650. Исходя из этого мы спланировали нашу производственную программу, мы на Уральском заводе гражданской авиации будем выпускать по 50 самолетов в год", - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Гендиректор предприятия "Казахстанская авиационная индустрия", которое инвестирует в проект 1 миллиард рублей, отметил, что сегодня в Казахстане эксплуатируется 324 самолета Ан-2 в различных модификациях. "Это количество может быть маркером того количества, которое Казахстан будет приобретать", - пояснил Данияр Амангильдин.
Как сообщали в компании "Байкал-Инжиниринг", выигравшей конкурс на разработку самолета, цена "Байкала" будет ниже на 30-50%, чем у зарубежных конкурентов, а себестоимость летного часа - более чем в два раза.
Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 километров, крейсерская скорость - 300 километров в час, взлет с грунтовых полос с 250 метров.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
РоссияУральский завод гражданской авиацииАн-2ЖуковскийЭкономика
 
 
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