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На Сахалине выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара в Якутии
На Сахалине выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара в Якутии - РИА Новости, 21.07.2021
На Сахалине выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара в Якутии
Превышение норматива концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц из-за смога от якутских пожаров регистрируется в шести районах Сахалина, сообщили в среду в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:36
2021-07-21T08:36
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
сахалин
александровск-сахалинский
оха
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл — РИА Новости. Превышение норматива концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц из-за смога от якутских пожаров регистрируется в шести районах Сахалина, сообщили в среду в министерстве экологии региона.По данным ведомства, на среду превышение концентраций наблюдается в Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах и Южно-Сахалинске.По данным министерства, в городе Оха на севере Сахалина, где дым от пожаров почувствовали первыми, концентрация взвешенных частиц превышала критический уровень более чем три раза — 500 мкг/м³ вместо предельно допустимых 160 мкг/м³. Там смог уже пошёл на убыль.По словам ведущего синоптика отдела метеопрогнозов сахгидромета Евгении Сомовой, дым от якутских пожаров пришел на Сахалин из-за активного поступления на остров западных и северо-западных воздушных потоков. По ее словам, надеяться, что южным районам от смога поможет дождь, не приходится, потому что если он и будет в предстоящую пятницу, то очень слабый."Возможно, к выходным ситуация на острове улучшится. Направление воздушных потоков поменяется, новые порции смога поступать не будут, а те, что есть сейчас, развеются", — сказала Сомова.В северных и центральных районах острова дым должны развеять ветра, которые усилятся до 14 метров в секунду.
https://ria.ru/20210720/pozhar-1742046378.html
республика саха (якутия)
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природные пожары в россии, республика саха (якутия), сахалин, александровск-сахалинский, оха
08:36 21.07.2021
 
На Сахалине выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара в Якутии

Министерство экологии Сахалина сообщило о превышении ПДК вредных веществ из-за пожаров в Якутии

© РИА НовостиСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл — РИА Новости. Превышение норматива концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц из-за смога от якутских пожаров регистрируется в шести районах Сахалина, сообщили в среду в министерстве экологии региона.
"На территории Сахалинской области было зарегистрировано повышение концентраций мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5, вызванное переносом дыма крупных лесных пожаров, действующих в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока России", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на среду превышение концентраций наблюдается в Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах и Южно-Сахалинске.
По данным министерства, в городе Оха на севере Сахалина, где дым от пожаров почувствовали первыми, концентрация взвешенных частиц превышала критический уровень более чем три раза — 500 мкг/м³ вместо предельно допустимых 160 мкг/м³. Там смог уже пошёл на убыль.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 15:22
Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике
По словам ведущего синоптика отдела метеопрогнозов сахгидромета Евгении Сомовой, дым от якутских пожаров пришел на Сахалин из-за активного поступления на остров западных и северо-западных воздушных потоков. По ее словам, надеяться, что южным районам от смога поможет дождь, не приходится, потому что если он и будет в предстоящую пятницу, то очень слабый.
"Возможно, к выходным ситуация на острове улучшится. Направление воздушных потоков поменяется, новые порции смога поступать не будут, а те, что есть сейчас, развеются", — сказала Сомова.
В северных и центральных районах острова дым должны развеять ветра, которые усилятся до 14 метров в секунду.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
Природные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)СахалинАлександровск-СахалинскийОха
 
 
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