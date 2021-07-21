https://ria.ru/20210721/sakhalin-1742147303.html

На Сахалине выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара в Якутии

На Сахалине выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара в Якутии - РИА Новости, 21.07.2021

На Сахалине выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара в Якутии

Превышение норматива концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц из-за смога от якутских пожаров регистрируется в шести районах Сахалина, сообщили в среду в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:36

2021-07-21T08:36

2021-07-21T08:36

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

сахалин

александровск-сахалинский

оха

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл — РИА Новости. Превышение норматива концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц из-за смога от якутских пожаров регистрируется в шести районах Сахалина, сообщили в среду в министерстве экологии региона.По данным ведомства, на среду превышение концентраций наблюдается в Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах и Южно-Сахалинске.По данным министерства, в городе Оха на севере Сахалина, где дым от пожаров почувствовали первыми, концентрация взвешенных частиц превышала критический уровень более чем три раза — 500 мкг/м³ вместо предельно допустимых 160 мкг/м³. Там смог уже пошёл на убыль.По словам ведущего синоптика отдела метеопрогнозов сахгидромета Евгении Сомовой, дым от якутских пожаров пришел на Сахалин из-за активного поступления на остров западных и северо-западных воздушных потоков. По ее словам, надеяться, что южным районам от смога поможет дождь, не приходится, потому что если он и будет в предстоящую пятницу, то очень слабый."Возможно, к выходным ситуация на острове улучшится. Направление воздушных потоков поменяется, новые порции смога поступать не будут, а те, что есть сейчас, развеются", — сказала Сомова.В северных и центральных районах острова дым должны развеять ветра, которые усилятся до 14 метров в секунду.

https://ria.ru/20210720/pozhar-1742046378.html

республика саха (якутия)

сахалин

александровск-сахалинский

оха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, республика саха (якутия), сахалин, александровск-сахалинский, оха