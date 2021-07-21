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В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся
В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся - РИА Новости, 21.07.2021
В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся
Розыгрыш автомобилей среди получивших первый компонент вакцины от COVID возобновлен в Москве, сообщил РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:41
2021-07-21T15:12
московская торгово-промышленная палата
владимир платонов
сергей собянин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Розыгрыш автомобилей среди получивших первый компонент вакцины от COVID возобновлен в Москве, сообщил РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получили первый компонент вакцины от COVID-19, стали участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.Он отметил, что город будет принимать решение о продолжении акции по мере необходимости. "Результат положительный есть, многократно возросло количество привитых. Это хороший удар по пандемии", - добавил Платонов.Розыгрыш автомобилей среди получивших первую вакцину от COVID возобновлен в Москве
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московская торгово-промышленная палата, владимир платонов, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
13:41 21.07.2021 (обновлено: 15:12 21.07.2021)
 
В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся

Глава торгово-промышленной палаты Платонов: в Москве возобновили розыгрыш машин среди привившихся

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Розыгрыш автомобилей среди получивших первый компонент вакцины от COVID возобновлен в Москве, сообщил РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получили первый компонент вакцины от COVID-19, стали участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.
"Сегодня возобновлен розыгрыш автомобилей. Сегодня, в среду, среди тех людей, которые на прошлой неделе сделали первую прививку. То, что мы тогда инициировали, городские власти сочли возможным продолжить эту акцию", - рассказал Платонов.
Он отметил, что город будет принимать решение о продолжении акции по мере необходимости. "Результат положительный есть, многократно возросло количество привитых. Это хороший удар по пандемии", - добавил Платонов.
Розыгрыш автомобилей среди получивших первую вакцину от COVID возобновлен в Москве
 
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