https://ria.ru/20210721/rozygrysh-1742197848.html

В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся

В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся - РИА Новости, 21.07.2021

В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся

Розыгрыш автомобилей среди получивших первый компонент вакцины от COVID возобновлен в Москве, сообщил РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:41

2021-07-21T13:41

2021-07-21T15:12

московская торгово-промышленная палата

владимир платонов

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741609623_0:16:3332:1890_1920x0_80_0_0_6516cff984f5315d024ecd2843cae6f7.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Розыгрыш автомобилей среди получивших первый компонент вакцины от COVID возобновлен в Москве, сообщил РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получили первый компонент вакцины от COVID-19, стали участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.Он отметил, что город будет принимать решение о продолжении акции по мере необходимости. "Результат положительный есть, многократно возросло количество привитых. Это хороший удар по пандемии", - добавил Платонов.Розыгрыш автомобилей среди получивших первую вакцину от COVID возобновлен в Москве

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская торгово-промышленная палата, владимир платонов, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество