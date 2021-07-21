13:41 21.07.2021 (обновлено: 15:12 21.07.2021)
В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся
Глава торгово-промышленной палаты Платонов: в Москве возобновили розыгрыш машин среди привившихся
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Розыгрыш автомобилей среди получивших первый компонент вакцины от COVID возобновлен в Москве, сообщил РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получили первый компонент вакцины от COVID-19, стали участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.
"Сегодня возобновлен розыгрыш автомобилей. Сегодня, в среду, среди тех людей, которые на прошлой неделе сделали первую прививку. То, что мы тогда инициировали, городские власти сочли возможным продолжить эту акцию", - рассказал Платонов.
Он отметил, что город будет принимать решение о продолжении акции по мере необходимости. "Результат положительный есть, многократно возросло количество привитых. Это хороший удар по пандемии", - добавил Платонов.
Розыгрыш автомобилей среди получивших первую вакцину от COVID возобновлен в Москве