13:32 21.07.2021 (обновлено: 13:42 21.07.2021)
"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М
"Роскосмос": сообщение о разрешении США на импорт российских двигателей РД-181М было ошибочным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРакетный двигатель носителя "Антарес" РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН "Зенит" РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-19 на МАКС-2019
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении правительства США на заключение контракта по поставкам российских ракетных двигателей РД-181М, заявил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.
"Во вчерашний пост о том, что "Роскосмос" получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М, вкралась досадная опечатка… На самом деле шла речь о разрешении на заключении контракта, данном правительством России", - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181.
Позднее Устименко сообщил, что правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС".
Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", в Америку с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.
Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана в апреле. В США заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.
Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.