https://ria.ru/20210721/roskosmos-1742196083.html

"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М

"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М - РИА Новости, 21.07.2021

"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М

"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении правительства США на заключение контракта по поставкам российских ракетных двигателей РД-181М, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:32

2021-07-21T13:32

2021-07-21T13:42

рд-181

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении правительства США на заключение контракта по поставкам российских ракетных двигателей РД-181М, заявил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181.Позднее Устименко сообщил, что правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС".Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", в Америку с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана в апреле. В США заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.

https://ria.ru/20210719/roskosmos-1741799322.html

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рд-181, космос - риа наука, роскосмос, сша