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"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М
"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М - РИА Новости, 21.07.2021
"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М
"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении правительства США на заключение контракта по поставкам российских ракетных двигателей РД-181М, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:32
2021-07-21T13:42
рд-181
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении правительства США на заключение контракта по поставкам российских ракетных двигателей РД-181М, заявил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181.Позднее Устименко сообщил, что правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС".Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", в Америку с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана в апреле. В США заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.
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рд-181, космос - риа наука, роскосмос, сша
13:32 21.07.2021 (обновлено: 13:42 21.07.2021)
 
"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М

"Роскосмос": сообщение о разрешении США на импорт российских двигателей РД-181М было ошибочным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРакетный двигатель носителя "Антарес" РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН "Зенит" РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-19 на МАКС-2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении правительства США на заключение контракта по поставкам российских ракетных двигателей РД-181М, заявил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

"Во вчерашний пост о том, что "Роскосмос" получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М, вкралась досадная опечатка… На самом деле шла речь о разрешении на заключении контракта, данном правительством России", - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181.
Позднее Устименко сообщил, что правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС".
Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", в Америку с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.
Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана в апреле. В США заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.
Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 09:41
"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США
 
РД-181Космос - РИА НаукаРоскосмосСША
 
 
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