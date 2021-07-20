12:29 20.07.2021 (обновлено: 12:35 20.07.2021)
США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей
"Роскосмос": США разрешили импорт новых российских двигателей РД-181М для американских ракет
© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал
© AP Photo / John Raoux
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство США одобрило покупку партии новых ракетных двигателей РД-181М у России, сообщил во вторник руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"", - написал он в своем Telegram-канале.
"Этот договор не только подтверждение прекрасной работы наших конструкторов и инженеров, создающих изделия превосходного качества, которые американцы готовы покупать несмотря на все ограничения. В этом договоре есть надежда на возможную нормализацию отношений, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике", - добавил Устименко.
Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США РД-181М. РД-181М представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты "Ангара-А5П".