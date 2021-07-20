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Наука
https://ria.ru/20210720/dvigateli-1742007848.html
США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей
США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей - РИА Новости, 20.07.2021
США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей
Правительство США одобрило покупку партии новых ракетных двигателей РД-181М у России, сообщил во вторник руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:29
2021-07-20T12:35
россия
владимир устименко
энергомаш
ангара (ракета)
наука
рд-181
космос - риа наука
роскосмос
сша
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство США одобрило покупку партии новых ракетных двигателей РД-181М у России, сообщил во вторник руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко."Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"", - написал он в своем Telegram-канале."Этот договор не только подтверждение прекрасной работы наших конструкторов и инженеров, создающих изделия превосходного качества, которые американцы готовы покупать несмотря на все ограничения. В этом договоре есть надежда на возможную нормализацию отношений, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике", - добавил Устименко.Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США РД-181М. РД-181М представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты "Ангара-А5П".
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россия, владимир устименко, энергомаш, ангара (ракета), рд-181, космос - риа наука, роскосмос, сша
12:29 20.07.2021 (обновлено: 12:35 20.07.2021)
 
США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей

"Роскосмос": США разрешили импорт новых российских двигателей РД-181М для американских ракет

© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / John Raoux
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство США одобрило покупку партии новых ракетных двигателей РД-181М у России, сообщил во вторник руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"", - написал он в своем Telegram-канале.
"Этот договор не только подтверждение прекрасной работы наших конструкторов и инженеров, создающих изделия превосходного качества, которые американцы готовы покупать несмотря на все ограничения. В этом договоре есть надежда на возможную нормализацию отношений, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике", - добавил Устименко.
Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США РД-181М. РД-181М представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты "Ангара-А5П".
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 09:41
"Роскосмос" рассказал об особенностях нового двигателя на экспорт в США
 
НаукаРоссияВладимир УстименкоЭнергомашАнгара (ракета)РД-181Космос - РИА НаукаРоскосмосСША
 
 
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