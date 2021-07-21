Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/reyting-1742225897.html
В России составили рейтинг самых чистых регионов
В России составили рейтинг самых чистых регионов - РИА Новости, 21.07.2021
В России составили рейтинг самых чистых регионов
Народный фронт представил рейтинг самых чистых регионов России, сообщили в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:37
2021-07-21T15:37
россия
общероссийский народный фронт
экология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737411347_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_32232ec8163e6e117b5cae3184ccc43f.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный фронт представил рейтинг самых чистых регионов России, сообщили в пресс-службе ОНФ.Отмечается, что эксперты тематической площадки ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Подчеркивается, что через сервисы "Яндекса" местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.Согласно сообщению, с января по май местными жителями обследовано 106,5 тысячи контейнерных площадок в 85 регионах страны – 13 регионов из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге учтены не были."В результате мониторинга установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов", - добавляется в сообщении.Отмечается, что контейнерами для раздельного сбора оборудованы 41% контейнерных площадок. Согласно сообщению, в Республике Алтай ни одна из обследованных площадок не оборудована контейнерами для раздельного сбора, а доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 3% в Бурятии до 86% в Москве и 79% в Подмосковье. Добавляется, что более 50% контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором также в Алтайском крае, Оренбургской области, Новосибирской области, Татарстане, Краснодарском крае, Липецкой области, Башкирии, Воронежской области, Свердловской области, КБР, Санкт-Петербурге, Пензенской области, Псковской области, Самарской области."Менее 5% контейнерных площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора в Кировской и Костромской областях. Наибольший рост по внедрению раздельного сбора показали Алтайский край, Липецкая область, Самарская область", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что при этом из 43,6 тысячи контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, больше трети (17 тысяч) не имеют информации о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора. Отмечается, что ситуация с чистотой на контейнерных площадках остается тревожной, только 46% площадок местные жители посчитали чистыми. Добавляется, что менее 5% площадок охарактеризованы как чистые в Бурятии и Республике Алтай."Лидером по чистоте является Москва – 82% площадок названы чистыми. Более половины площадок названы чистыми в Тамбовской области, Республике Мордовия, Севастополе, Камчатском крае, Красноярском крае, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях", - отметили в ОНФ.Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.
https://ria.ru/20210720/musor-1742087642.html
https://realty.ria.ru/20210618/musor-1737410122.html
https://ria.ru/20210216/dagestan-1597556525.html
https://ria.ru/20210708/pomoyki-1740337173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737411347_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_b9320cc85e00f57b49f628eb7e6fb5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общероссийский народный фронт, экология, общество
15:37 21.07.2021
 
В России составили рейтинг самых чистых регионов

Общероссийский Народный Фронт представил рейтинг самых чистых регионов России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный фронт представил рейтинг самых чистых регионов России, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Отмечается, что эксперты тематической площадки ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Подчеркивается, что через сервисы "Яндекса" местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.
"Основной приоритет мониторинга – это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках. Есть смысл отметить наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо. Это Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация обстоит в Московской области, городе Москве, Алтайском крае и Оренбургской области", – приводятся слова эксперта тематической площадки ОНФ "Экология" Александра Когана.
Согласно сообщению, с января по май местными жителями обследовано 106,5 тысячи контейнерных площадок в 85 регионах страны – 13 регионов из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге учтены не были.
Сотрудники компании Эколайн выгружают мусор из контейнера в мусоровоз в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 18:20
Тотальный контроль за мусоровозами установят в 2022 году
"В результате мониторинга установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что контейнерами для раздельного сбора оборудованы 41% контейнерных площадок. Согласно сообщению, в Республике Алтай ни одна из обследованных площадок не оборудована контейнерами для раздельного сбора, а доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 3% в Бурятии до 86% в Москве и 79% в Подмосковье. Добавляется, что более 50% контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором также в Алтайском крае, Оренбургской области, Новосибирской области, Татарстане, Краснодарском крае, Липецкой области, Башкирии, Воронежской области, Свердловской области, КБР, Санкт-Петербурге, Пензенской области, Псковской области, Самарской области.
Контейнеры для сбора отходов в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Разделяем грамотно! Как правильно сортировать мусор
"Менее 5% контейнерных площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора в Кировской и Костромской областях. Наибольший рост по внедрению раздельного сбора показали Алтайский край, Липецкая область, Самарская область", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что при этом из 43,6 тысячи контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, больше трети (17 тысяч) не имеют информации о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора. Отмечается, что ситуация с чистотой на контейнерных площадках остается тревожной, только 46% площадок местные жители посчитали чистыми. Добавляется, что менее 5% площадок охарактеризованы как чистые в Бурятии и Республике Алтай.
Мусор на улицах Махачкалы - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:00
"Свалка под каждым кустом". Кто превратил Махачкалу в помойку
"Лидером по чистоте является Москва – 82% площадок названы чистыми. Более половины площадок названы чистыми в Тамбовской области, Республике Мордовия, Севастополе, Камчатском крае, Красноярском крае, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях", - отметили в ОНФ.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.
Фриган осматривает мусорный бак - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:00
"Я не бомж, есть квартира и дача": зачем москвичи копаются в мусорках
 
РоссияОбщероссийский народный фронтЭкологияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Лента новостейМолния