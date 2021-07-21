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В России составили рейтинг самых чистых регионов
В России составили рейтинг самых чистых регионов - РИА Новости, 21.07.2021
В России составили рейтинг самых чистых регионов
Народный фронт представил рейтинг самых чистых регионов России, сообщили в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:37
2021-07-21T15:37
2021-07-21T15:37
россия
общероссийский народный фронт
экология
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный фронт представил рейтинг самых чистых регионов России, сообщили в пресс-службе ОНФ.Отмечается, что эксперты тематической площадки ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Подчеркивается, что через сервисы "Яндекса" местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.Согласно сообщению, с января по май местными жителями обследовано 106,5 тысячи контейнерных площадок в 85 регионах страны – 13 регионов из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге учтены не были."В результате мониторинга установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов", - добавляется в сообщении.Отмечается, что контейнерами для раздельного сбора оборудованы 41% контейнерных площадок. Согласно сообщению, в Республике Алтай ни одна из обследованных площадок не оборудована контейнерами для раздельного сбора, а доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 3% в Бурятии до 86% в Москве и 79% в Подмосковье. Добавляется, что более 50% контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором также в Алтайском крае, Оренбургской области, Новосибирской области, Татарстане, Краснодарском крае, Липецкой области, Башкирии, Воронежской области, Свердловской области, КБР, Санкт-Петербурге, Пензенской области, Псковской области, Самарской области."Менее 5% контейнерных площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора в Кировской и Костромской областях. Наибольший рост по внедрению раздельного сбора показали Алтайский край, Липецкая область, Самарская область", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что при этом из 43,6 тысячи контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, больше трети (17 тысяч) не имеют информации о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора. Отмечается, что ситуация с чистотой на контейнерных площадках остается тревожной, только 46% площадок местные жители посчитали чистыми. Добавляется, что менее 5% площадок охарактеризованы как чистые в Бурятии и Республике Алтай."Лидером по чистоте является Москва – 82% площадок названы чистыми. Более половины площадок названы чистыми в Тамбовской области, Республике Мордовия, Севастополе, Камчатском крае, Красноярском крае, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях", - отметили в ОНФ.Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.
https://ria.ru/20210720/musor-1742087642.html
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россия, общероссийский народный фронт, экология, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Народный фронт представил рейтинг самых чистых регионов России
, сообщили в пресс-службе ОНФ
.
Отмечается, что эксперты тематической площадки ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Подчеркивается, что через сервисы "Яндекса
" местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.
"Основной приоритет мониторинга – это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках. Есть смысл отметить наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо. Это Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация обстоит в Московской области, городе Москве, Алтайском крае и Оренбургской области", – приводятся слова эксперта тематической площадки ОНФ "Экология" Александра Когана.
Согласно сообщению, с января по май местными жителями обследовано 106,5 тысячи контейнерных площадок в 85 регионах страны – 13 регионов из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге учтены не были.
"В результате мониторинга установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что контейнерами для раздельного сбора оборудованы 41% контейнерных площадок. Согласно сообщению, в Республике Алтай
ни одна из обследованных площадок не оборудована контейнерами для раздельного сбора, а доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 3% в Бурятии до 86% в Москве
и 79% в Подмосковье
. Добавляется, что более 50% контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором также в Алтайском крае, Оренбургской области, Новосибирской области, Татарстане, Краснодарском крае, Липецкой области, Башкирии, Воронежской области, Свердловской области, КБР, Санкт-Петербурге, Пензенской области, Псковской области, Самарской области.
"Менее 5% контейнерных площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора в Кировской и Костромской областях. Наибольший рост по внедрению раздельного сбора показали Алтайский край, Липецкая область, Самарская область", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что при этом из 43,6 тысячи контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, больше трети (17 тысяч) не имеют информации о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора. Отмечается, что ситуация с чистотой на контейнерных площадках остается тревожной, только 46% площадок местные жители посчитали чистыми. Добавляется, что менее 5% площадок охарактеризованы как чистые в Бурятии и Республике Алтай.
"Лидером по чистоте является Москва – 82% площадок названы чистыми. Более половины площадок названы чистыми в Тамбовской области, Республике Мордовия, Севастополе, Камчатском крае, Красноярском крае, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях", - отметили в ОНФ.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина
, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.