https://ria.ru/20210721/putin-1742179649.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 21.07.2021

Путин проведет совещание с правительством

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством РФ, темы - пожары, коронавирус и цены, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:09

2021-07-21T12:09

2021-07-21T12:09

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea291d0b079c6fab0ffbee88abd44c49.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством РФ, темы - пожары, коронавирус и цены, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Он проведет совещание с членами правительства, будет ВКС. Сегодня достаточно объемное по содержанию совещание, с весьма и весьма актуальными темами – это пожары, ковид и цены. И, возможно, иные вопросы", - рассказала Песков журналистам в среду.

https://ria.ru/20210720/chekmate-1742086641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика