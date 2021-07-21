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Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 21.07.2021
Путин проведет совещание с правительством
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством РФ, темы - пожары, коронавирус и цены, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:09
2021-07-21T12:09
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством РФ, темы - пожары, коронавирус и цены, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Он проведет совещание с членами правительства, будет ВКС. Сегодня достаточно объемное по содержанию совещание, с весьма и весьма актуальными темами – это пожары, ковид и цены. И, возможно, иные вопросы", - рассказала Песков журналистам в среду.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
12:09 21.07.2021
 
Путин проведет совещание с правительством

Президент Путин проведет совещание с правительством по пожарам, коронавирусу и ценам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством РФ, темы - пожары, коронавирус и цены, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Он проведет совещание с членами правительства, будет ВКС. Сегодня достаточно объемное по содержанию совещание, с весьма и весьма актуальными темами – это пожары, ковид и цены. И, возможно, иные вопросы", - рассказала Песков журналистам в среду.
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