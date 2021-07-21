https://ria.ru/20210721/puteshestvie-1742227401.html

Россияне рассказали, как они относятся к вагонам-ресторанам в поездах

Россияне рассказали, как они относятся к вагонам-ресторанам в поездах - РИА Новости, 21.07.2021

Россияне рассказали, как они относятся к вагонам-ресторанам в поездах

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к планам РЖД сохранить вагоны-рестораны только в туристических и фирменных... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:52

2021-07-21T17:52

2021-07-21T17:52

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к планам РЖД сохранить вагоны-рестораны только в туристических и фирменных поездах, а в остальных — заменить их на кафе-бистро, сообщаетOneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3720 пользователей и выяснили, что 69 процентов из них готовы пользоваться подобной альтернативой.В том, что бистро (предполагается, что там можно купить набор еды и разогреть в своем вагоне) лучше привычных вагонов-ресторанов, уверены 48 процентов респондентов. При этом треть думают, что особой разницы не будет, а 19 процентов предполагают, что с таким форматом питание станет хуже.О том, что вагонами-ресторанами пользуются часто, рассказал 21 процент пассажиров. Иногда ходят туда 41 процент туристов, а остальные не посещают общепит во время железнодорожных поездок.Отсутствие вагона-ресторана доставит существенные неудобства 45-ти процентам опрошенных путешественников. Почти столько же — 46 процентов — не заметят этого обстоятельства. Они берут еду с собой из дома. Девять процентов сказали, что могут отказаться от поездки, если заведения общепита в поезде не будет.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

https://ria.ru/20210721/chili-1741880961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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