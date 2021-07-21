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Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России
Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России - РИА Новости, 21.07.2021
Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России
Сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать у России Крым. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T02:21
2021-07-21T02:21
россия
бахчисарай (крым)
петр порошенко
алексей пушков
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать у России Крым.Ранее бывший украинский лидер, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год сделать Крым частью его страны, а также предложил в следующем году встретить праздник в Бахчисарае.Сенатор также обратил внимание, что Порошенко не объяснил, каким способом и почему именно через год он намеревается "вернуть" Крым в состав Украины.
https://ria.ru/20210720/krym-1742079347.html
россия
бахчисарай (крым)
республика крым
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россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, алексей пушков, республика крым, украина, в мире
02:21 21.07.2021
 
Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России

Сенатор Пушков высмеял обещание экс-президента Украины Порошенко отобрать Крым у России за год

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать у России Крым.
Ранее бывший украинский лидер, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год сделать Крым частью его страны, а также предложил в следующем году встретить праздник в Бахчисарае.
"Порошенко пообещал через год вернуть Крым. <…> К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьезно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым "возвращают", то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем..." — написал Пушков.
Сенатор также обратил внимание, что Порошенко не объяснил, каким способом и почему именно через год он намеревается "вернуть" Крым в состав Украины.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Депутат напомнила, как Порошенко "едва унес ноги от крымчан" в 2014 году
 
РоссияБахчисарай (Крым)Петр ПорошенкоАлексей ПушковРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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