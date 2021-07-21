https://ria.ru/20210721/pushkov-1742123055.html
Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России
Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России - РИА Новости, 21.07.2021
Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России
Сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать у России Крым. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T02:21
2021-07-21T02:21
2021-07-21T02:21
россия
бахчисарай (крым)
петр порошенко
алексей пушков
республика крым
украина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать у России Крым.Ранее бывший украинский лидер, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год сделать Крым частью его страны, а также предложил в следующем году встретить праздник в Бахчисарае.Сенатор также обратил внимание, что Порошенко не объяснил, каким способом и почему именно через год он намеревается "вернуть" Крым в состав Украины.
https://ria.ru/20210720/krym-1742079347.html
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россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, алексей пушков, республика крым, украина, в мире
Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России
Сенатор Пушков высмеял обещание экс-президента Украины Порошенко отобрать Крым у России за год