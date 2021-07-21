https://ria.ru/20210721/pushkov-1742123055.html

Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России

Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России - РИА Новости, 21.07.2021

Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России

Сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать у России Крым. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T02:21

2021-07-21T02:21

2021-07-21T02:21

россия

бахчисарай (крым)

петр порошенко

алексей пушков

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил в Twitter обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать у России Крым.Ранее бывший украинский лидер, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год сделать Крым частью его страны, а также предложил в следующем году встретить праздник в Бахчисарае.Сенатор также обратил внимание, что Порошенко не объяснил, каким способом и почему именно через год он намеревается "вернуть" Крым в состав Украины.

https://ria.ru/20210720/krym-1742079347.html

россия

бахчисарай (крым)

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, алексей пушков, республика крым, украина, в мире