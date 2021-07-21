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Прилепин заявил, что идея объединения эсеров и КПРФ не обсуждалась с АП
Прилепин заявил, что идея объединения эсеров и КПРФ не обсуждалась с АП - РИА Новости, 21.07.2021
Прилепин заявил, что идея объединения эсеров и КПРФ не обсуждалась с АП
Идея объединения "Справедливой России – За правду" и КПРФ заранее не обсуждалась с Администрацией президента РФ, заявил сопредседатель партии эсеров Захар... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:33
2021-07-21T23:33
россия
выборы в государственную думу
справедливая россия
госдума рф
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Идея объединения "Справедливой России – За правду" и КПРФ заранее не обсуждалась с Администрацией президента РФ, заявил сопредседатель партии эсеров Захар Прилепин.Ранее Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. В КПРФ предложение назвали "предвыборным пиаром" на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК Компартии."Вся эта история объединения с КПРФ родилась в моей и еще в двух головах, она вынашивалась у меня с 1990-х годов, что должна быть левая коалиция. Никакого отношения к ней АП не имеет, там никто про это не думал никогда в жизни", - рассказал РИА Новости Прилепин, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с администрацией президента идея объединения партий.Политик, однако, подчеркнул, что после его приезда на съезд КПРФ в июне с целью предложить Зюганову объединить усилия в АП заинтересовались его планами.Также Прилепин добавил, что будет готов пойти на переговоры с АП, если такое предложение поступит, так как администрация заинтересована в стабильной политической ситуации внутри страны."Вот два года назад у меня был один-единственный разговор, когда мы создавали партию "За правду". Я объявил об этом, и мне позвонили, сказали: "Расскажи, что у тебя там нового". И я рассказал", - уточнил он.После этого, по его словам, из администрации президента ему ни разу не звонили.
https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html
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россия, выборы в государственную думу, справедливая россия, госдума рф, политика
23:33 21.07.2021
 
Прилепин заявил, что идея объединения эсеров и КПРФ не обсуждалась с АП

Лидер эсеров Прилепин: идея объединения эсеров и КПРФ заранее не обсуждалась с АП

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Идея объединения "Справедливой России – За правду" и КПРФ заранее не обсуждалась с Администрацией президента РФ, заявил сопредседатель партии эсеров Захар Прилепин.
Ранее Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. В КПРФ предложение назвали "предвыборным пиаром" на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК Компартии.
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В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина с предложением о коалиции
"Вся эта история объединения с КПРФ родилась в моей и еще в двух головах, она вынашивалась у меня с 1990-х годов, что должна быть левая коалиция. Никакого отношения к ней АП не имеет, там никто про это не думал никогда в жизни", - рассказал РИА Новости Прилепин, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с администрацией президента идея объединения партий.
Политик, однако, подчеркнул, что после его приезда на съезд КПРФ в июне с целью предложить Зюганову объединить усилия в АП заинтересовались его планами.
Также Прилепин добавил, что будет готов пойти на переговоры с АП, если такое предложение поступит, так как администрация заинтересована в стабильной политической ситуации внутри страны.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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"Вот два года назад у меня был один-единственный разговор, когда мы создавали партию "За правду". Я объявил об этом, и мне позвонили, сказали: "Расскажи, что у тебя там нового". И я рассказал", - уточнил он.
После этого, по его словам, из администрации президента ему ни разу не звонили.
 
РоссияВыборы в Государственную думуСправедливая РоссияГосдума РФПолитика
 
 
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