https://ria.ru/20210721/prilepin-1742298253.html

Прилепин заявил, что идея объединения эсеров и КПРФ не обсуждалась с АП

Прилепин заявил, что идея объединения эсеров и КПРФ не обсуждалась с АП - РИА Новости, 21.07.2021

Прилепин заявил, что идея объединения эсеров и КПРФ не обсуждалась с АП

Идея объединения "Справедливой России – За правду" и КПРФ заранее не обсуждалась с Администрацией президента РФ, заявил сопредседатель партии эсеров Захар... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:33

2021-07-21T23:33

2021-07-21T23:33

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Идея объединения "Справедливой России – За правду" и КПРФ заранее не обсуждалась с Администрацией президента РФ, заявил сопредседатель партии эсеров Захар Прилепин.Ранее Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. В КПРФ предложение назвали "предвыборным пиаром" на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК Компартии."Вся эта история объединения с КПРФ родилась в моей и еще в двух головах, она вынашивалась у меня с 1990-х годов, что должна быть левая коалиция. Никакого отношения к ней АП не имеет, там никто про это не думал никогда в жизни", - рассказал РИА Новости Прилепин, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с администрацией президента идея объединения партий.Политик, однако, подчеркнул, что после его приезда на съезд КПРФ в июне с целью предложить Зюганову объединить усилия в АП заинтересовались его планами.Также Прилепин добавил, что будет готов пойти на переговоры с АП, если такое предложение поступит, так как администрация заинтересована в стабильной политической ситуации внутри страны."Вот два года назад у меня был один-единственный разговор, когда мы создавали партию "За правду". Я объявил об этом, и мне позвонили, сказали: "Расскажи, что у тебя там нового". И я рассказал", - уточнил он.После этого, по его словам, из администрации президента ему ни разу не звонили.

https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html

https://ria.ru/20210721/prilepin-1742199331.html

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россия, выборы в государственную думу, справедливая россия, госдума рф, политика