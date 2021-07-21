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Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в России
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в России - РИА Новости, 21.07.2021
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в России
Проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:49
2021-07-21T17:02
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
владимир путин
республика карелия
челябинская область
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами совсем недавно говорили о национальных целях развития, говорили о фундаментальных вещах. Но сегодня собрались для того, чтобы обсудить вещи текущего характера, но от этого не менее важного ... Мы практически, конечно, каждый день обсуждаем, но на мой взгляд, нужно сделать это сегодня в таком широком составе, всем вместе, чтобы принять необходимые решения согласованно и, безусловно, их реализовать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Обсуждаемые вопросы, как подчеркнул президент, остро стоят в повестке дня нынешнего аномально жаркого лета.Президент РФ Владимир Путин попросил доложить о работе пожарных структур в Якутии, Карелии и Челябинской области."В ряде регионов все-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде удалось это сделать, во всяком случае так, как хотелось бы. В том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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природные пожары в россии, республика саха (якутия), владимир путин, республика карелия, челябинская область, россия
16:49 21.07.2021 (обновлено: 17:02 21.07.2021)
 
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в России

Президент Путин попросил доложить о работе пожарных структур в Якутии, Карелии и Челябинской области

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами совсем недавно говорили о национальных целях развития, говорили о фундаментальных вещах. Но сегодня собрались для того, чтобы обсудить вещи текущего характера, но от этого не менее важного ... Мы практически, конечно, каждый день обсуждаем, но на мой взгляд, нужно сделать это сегодня в таком широком составе, всем вместе, чтобы принять необходимые решения согласованно и, безусловно, их реализовать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Природные пожары в Карелии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 22:55
Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров
Обсуждаемые вопросы, как подчеркнул президент, остро стоят в повестке дня нынешнего аномально жаркого лета.
"С такой неблагоприятной погодой столкнулись практически все регионы нашей страны. И главное, конечно, люди страдают, это очевидно. Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли возможно было избежать этой беды вообще", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин попросил доложить о работе пожарных структур в Якутии, Карелии и Челябинской области.
"Сейчас горят леса в Якутии, Карелии, в Челябинской области. У нас руководители на связи, я прошу доложить о ситуации с лесными пожарами и о том, как работают пожарные структуры в регионах, обеспечены ли они всем необходимым", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
"В ряде регионов все-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде удалось это сделать, во всяком случае так, как хотелось бы. В том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
Природные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)Владимир ПутинРеспублика КарелияЧелябинская областьРоссия
 
 
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