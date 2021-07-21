Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в России

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами совсем недавно говорили о национальных целях развития, говорили о фундаментальных вещах. Но сегодня собрались для того, чтобы обсудить вещи текущего характера, но от этого не менее важного ... Мы практически, конечно, каждый день обсуждаем, но на мой взгляд, нужно сделать это сегодня в таком широком составе, всем вместе, чтобы принять необходимые решения согласованно и, безусловно, их реализовать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Обсуждаемые вопросы, как подчеркнул президент, остро стоят в повестке дня нынешнего аномально жаркого лета.Президент РФ Владимир Путин попросил доложить о работе пожарных структур в Якутии, Карелии и Челябинской области."В ряде регионов все-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде удалось это сделать, во всяком случае так, как хотелось бы. В том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого, сообщил президент РФВладимир Путин.
"Мы с вами совсем недавно говорили о национальных целях развития, говорили о фундаментальных вещах. Но сегодня собрались для того, чтобы обсудить вещи текущего характера, но от этого не менее важного ... Мы практически, конечно, каждый день обсуждаем, но на мой взгляд, нужно сделать это сегодня в таком широком составе, всем вместе, чтобы принять необходимые решения согласованно и, безусловно, их реализовать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Обсуждаемые вопросы, как подчеркнул президент, остро стоят в повестке дня нынешнего аномально жаркого лета.
"С такой неблагоприятной погодой столкнулись практически все регионы нашей страны. И главное, конечно, люди страдают, это очевидно. Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли возможно было избежать этой беды вообще", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин попросил доложить о работе пожарных структур в Якутии, Карелии и Челябинской области.
"Сейчас горят леса в Якутии, Карелии, в Челябинской области. У нас руководители на связи, я прошу доложить о ситуации с лесными пожарами и о том, как работают пожарные структуры в регионах, обеспечены ли они всем необходимым", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
"В ряде регионов все-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде удалось это сделать, во всяком случае так, как хотелось бы. В том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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