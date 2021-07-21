https://ria.ru/20210721/pozhar-1742239739.html

Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в России

Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в России - РИА Новости, 21.07.2021

Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в России

Проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:49

2021-07-21T16:49

2021-07-21T17:02

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

владимир путин

республика карелия

челябинская область

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проблема аномально жаркого лета и пожаров остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами совсем недавно говорили о национальных целях развития, говорили о фундаментальных вещах. Но сегодня собрались для того, чтобы обсудить вещи текущего характера, но от этого не менее важного ... Мы практически, конечно, каждый день обсуждаем, но на мой взгляд, нужно сделать это сегодня в таком широком составе, всем вместе, чтобы принять необходимые решения согласованно и, безусловно, их реализовать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Обсуждаемые вопросы, как подчеркнул президент, остро стоят в повестке дня нынешнего аномально жаркого лета.Президент РФ Владимир Путин попросил доложить о работе пожарных структур в Якутии, Карелии и Челябинской области."В ряде регионов все-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде удалось это сделать, во всяком случае так, как хотелось бы. В том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20210719/kareliya-1741949410.html

республика саха (якутия)

республика карелия

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, республика саха (якутия), владимир путин, республика карелия, челябинская область, россия