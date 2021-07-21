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В Германии назвали соглашение по "Северному потоку — 2" конструктивным

В Германии назвали соглашение по "Северному потоку — 2" конструктивным - РИА Новости, 22.07.2021

В Германии назвали соглашение по "Северному потоку — 2" конструктивным

ФРГ и США нашли конструктивное решение по "Северному потоку 2", заявил глава МИД Германии Хайко Маас. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-21T22:22

2021-07-21T22:22

2021-07-22T00:02

северный поток — 2

хайко маас

мид германии

в мире

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. ФРГ и США нашли конструктивное решение по "Северному потоку 2", заявил глава МИД Германии Хайко Маас."Я рад, что мы нашли конструктивное решение проблемы по "Северному потоку 2" с США. Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и будем работать над обеспечением транзита газа через Украину в следующем десятилетии", - написал министр в соцсети Twitter."Это хорошо, что мы и США снова смогли реализовать наши общие цели и убеждения также в отношении России и энергетической политики, а также смогли согласовать конструктивные решения по "Северному потоку 2". Как трансатлантические партнеры, мы твердо стоим на стороне Украины", - говорится в официальном заявлении министра, распространенного МИД ФРГ.Помимо работы над сохранением транзита газа через Украину Германия намерена "активно поддерживать украинскую экономику, чтобы она стала более устойчивой и независимой с помощью возобновляемых источников энергии", говорится в официальном заявлении министра.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-21T22:22 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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северный поток — 2, хайко маас, мид германии, в мире