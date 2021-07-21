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Ставропольского полковника Сафонова доставили в суд в Ессентуках
Ставропольского полковника Сафонова доставили в суд в Ессентуках - РИА Новости, 21.07.2021
Ставропольского полковника Сафонова доставили в суд в Ессентуках
Начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках на 19 миллионов рублей, доставлен в Ессентукский городской суд для... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:17
2021-07-21T17:54
дело руководства гибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
ессентуки
происшествия
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ЕССЕНТУКИ, 21 июл - РИА Новости. Начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках на 19 миллионов рублей, доставлен в Ессентукский городской суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.В СК отметили, что Сафонов и шесть участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.
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РИА Новости
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дело руководства гибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), ессентуки, происшествия
17:17 21.07.2021 (обновлено: 17:54 21.07.2021)
 
Ставропольского полковника Сафонова доставили в суд в Ессентуках

Фигурирующего в деле о взятках главу УГИБДД по Ставрополью Сафонова доставили в суд в Ессентуках

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкАвтозак подъезжает к Ессентукскому городскому суду
Автозак подъезжает к Ессентукскому городскому суду - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЕССЕНТУКИ, 21 июл - РИА Новости. Начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках на 19 миллионов рублей, доставлен в Ессентукский городской суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.
В СК отметили, что Сафонов и шесть участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.
Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.
Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

Ванна в доме задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

Кухня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/TelegramВ доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

И, конечно, золотой унитаз.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© Фото : @Hinshtein/Telegram

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

Тренажерный зал в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

Одна из комнат в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

Бильярдная в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сейчас он полковник полиции.

В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
 
Дело руководства ГИБДД СтавропольяАлексей Сафонов (глава УГИБДД Ставрополья)ЕссентукиПроисшествия
 
 
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