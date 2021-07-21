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Ставропольского полковника Сафонова доставили в суд в Ессентуках

Ставропольского полковника Сафонова доставили в суд в Ессентуках - РИА Новости, 21.07.2021

Ставропольского полковника Сафонова доставили в суд в Ессентуках

Начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках на 19 миллионов рублей, доставлен в Ессентукский городской суд для... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:17

2021-07-21T17:17

2021-07-21T17:54

дело руководства гибдд ставрополья

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

ессентуки

происшествия

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ЕССЕНТУКИ, 21 июл - РИА Новости. Начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках на 19 миллионов рублей, доставлен в Ессентукский городской суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.В СК отметили, что Сафонов и шесть участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.

ессентуки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело руководства гибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), ессентуки, происшествия