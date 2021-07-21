https://ria.ru/20210721/peterburg-1742217843.html

В Петербурге женщина с палкой напала на сотрудницу полиции

В Петербурге женщина с палкой напала на сотрудницу полиции - РИА Новости, 21.07.2021

В Петербурге женщина с палкой напала на сотрудницу полиции

Женщина несколько раз ударила сотрудницу полиции в Петербурге, после чего скрылась, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:00

2021-07-21T15:00

2021-07-21T15:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Женщина несколько раз ударила сотрудницу полиции в Петербурге, после чего скрылась, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК."Вечером 20 июля неизвестная женщина, находясь у дома 41 корпус 1 по Шуваловскому проспекту, в ответ на законные требования сотрудника полиции, нанесла неустановленным следствием предметом последней не менее двух ударов в область головы и конечностей. После чего с места происшествия скрылась", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, женщина напала на сотрудницу полиции, когда она заступилась за ребенка, которого та била палкой. По словам источника, дознавательница УМВД Приморского района предъявила служебные документы и потребовала прекратить насилие над ребенком. После этого женщина напала на дознавательницу и ударила ее палкой, сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210218/grabezh-1597942989.html

россия

приморский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский район, санкт-петербург, происшествия