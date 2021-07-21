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В Петербурге женщина с палкой напала на сотрудницу полиции
В Петербурге женщина с палкой напала на сотрудницу полиции - РИА Новости, 21.07.2021
В Петербурге женщина с палкой напала на сотрудницу полиции
Женщина несколько раз ударила сотрудницу полиции в Петербурге, после чего скрылась, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:00
2021-07-21T15:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Женщина несколько раз ударила сотрудницу полиции в Петербурге, после чего скрылась, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК."Вечером 20 июля неизвестная женщина, находясь у дома 41 корпус 1 по Шуваловскому проспекту, в ответ на законные требования сотрудника полиции, нанесла неустановленным следствием предметом последней не менее двух ударов в область головы и конечностей. После чего с места происшествия скрылась", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, женщина напала на сотрудницу полиции, когда она заступилась за ребенка, которого та била палкой. По словам источника, дознавательница УМВД Приморского района предъявила служебные документы и потребовала прекратить насилие над ребенком. После этого женщина напала на дознавательницу и ударила ее палкой, сообщил собеседник агентства.
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россия
приморский район
санкт-петербург
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский район, санкт-петербург, происшествия
15:00 21.07.2021
 
В Петербурге женщина с палкой напала на сотрудницу полиции

Женщина несколько раз ударила сотрудницу полиции в Петербурге, после чего скрылась

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Женщина несколько раз ударила сотрудницу полиции в Петербурге, после чего скрылась, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Вечером 20 июля неизвестная женщина, находясь у дома 41 корпус 1 по Шуваловскому проспекту, в ответ на законные требования сотрудника полиции, нанесла неустановленным следствием предметом последней не менее двух ударов в область головы и конечностей. После чего с места происшествия скрылась", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, женщина напала на сотрудницу полиции, когда она заступилась за ребенка, которого та била палкой. По словам источника, дознавательница УМВД Приморского района предъявила служебные документы и потребовала прекратить насилие над ребенком. После этого женщина напала на дознавательницу и ударила ее палкой, сообщил собеседник агентства.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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