https://ria.ru/20210721/partnerstvo-1742246377.html

Эксперт: партнерство РФ-КНР — оптимальное сочетание выгод и возможностей

Эксперт: партнерство РФ-КНР — оптимальное сочетание выгод и возможностей - РИА Новости, 21.07.2021

Эксперт: партнерство РФ-КНР — оптимальное сочетание выгод и возможностей

Импульс углублению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия придал состоявшийся 28 июня 2021 года диалог российского... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:17

2021-07-21T17:17

2021-07-21T17:17

россия-китай: главное

россия

си цзиньпин

мгимо

высшая школа экономики (вшэ)

владимир путин

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734928734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9954732ed611817f3cdd1084e217e10a.jpg

МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Импульс углублению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия придал состоявшийся 28 июня 2021 года диалог российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в формате видеосвязи. Подписание в этот же день совместного Заявления и продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве происходило на фоне подготовки празднования 100-летнего юбилея Коммунистической партии Китая.К сожалению, мир образца 2021 года сталкивается с чередой постоянно идущих вызовов и испытаний, от пандемических до ценностных и идеологических. Россия и Китай, находясь под прессом политико-экономических санкций "коллективного Запада" во главе с США, вынуждены адаптироваться к современным реалиям, перестраивать отдельные тактические линии в сферах глобального, регионального и двустороннего сотрудничества. Наши государства борются сегодня не только за сохранение международно-правовой системы, за многополярный мир и стратегический контроль над вооружениями, но и за поддержание общемирового и регионального баланса сил. Россия и Китай чувствуют свою особую ответственность за судьбы мира и развития.Основой российско-китайского сотрудничества является прочное и глубокое стратегическое партнерство, которое в настоящее время переживает серьезную трансформацию в плане его углубления и выхода на новый более высокий качественный уровень. Причины подобной эволюции связаны как с внутренними экономическими и культурно-цивилизационными факторами сближения наших государств и народов, так и внешними причинами, необходимостью развития многополярности, сохранением глобальной и региональной безопасности, отстаиванием своего суверенитета, территориальной целостности и права на невмешательство во внутренние дела.Россия и Китай давно вышли за рамки узких, двусторонних форматов и являются государствами, формирующими как глобальную, так и региональную повестку многополярного мира. Оба государства – активные защитники сохранения международного права и институтов глобального управления, включая ООН и его Совет Безопасности. США явно настроены на демонтаж международно-правовой системы и замену ее некими искусственными "правилами поведения" государств, подстраиваемые под интересы "коллективного Запада" в ущерб России и Китаю.Важно, что за 20 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стороны сумели выстроить эффективную совместную защиту общих интересов и отстоять многосторонность как ключевой подход к разрешению международных проблем. Одновременно, стороны создали многоуровневый механизм стратегического партнерства, включая высокий государственный, а также уровни межправительственных отраслевых комиссий и уровень представителей общественных организаций, обществ дружбы и другие.При этом значение встреч на высшем уровне для развития двусторонних связей имеет особый смысл и ценность. Фактически, они дают политическую энергию для преодоления еще существующих узких мест партнерства, формируют горизонт ближайшего и долгосрочного планирования, механизмы реализации двусторонней повестки по всем основным направлениям – политико-дипломатическому, военно-стратегическому, военно-техническому, торгово-экономическому и гуманитарному.Важным остается и влияние встреч российского и китайского руководителей в плане ускорения решения международных региональных вопросов. Так, результатом переговоров на высшем уровне в свое время стало развитие евразийского трека российско-китайского сотрудничества. 8 мая 2015 года Москвой и Пекином было подписано "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути". Стороны заявили о желании совместно развивать и осваивать большое евразийское пространство, совмещая проекты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы Пояса и Пути.В этом же ряду особое значение имеет координация в рамках встреч на высшем уровне российского и китайского руководителей наиболее острых вопросов Сирии, Афганистана, особенно в связи с выводом американских войск, Корейского полуострова, ядерной программы Ирана и других. Особое внимание руководителями РФ и КНР традиционно уделяется развитию Шанхайской организации сотрудничества, которой в этом году исполнилось 20 лет, и организации БРИКС.Двусторонние российско-китайские отношения базируются на поддержании высокой интенсивности и многообразия политических, экономических и гуманитарных контактов друг с другом; позиционировании на мировой арене в качестве самодостаточных и влиятельных центров силы; быстрой адаптации партнерства под решение практически любой глобальной или региональной задачи. Российско-китайская модель сотрудничества, несмотря на отрицательное влияние пандемии коронавируса, сохраняет гибкость, способна сочетать тактические и стратегические выгоды и возможности партнерства. Современная эпоха диктует новые формы двусторонней военно-политической кооперации. Учитывая высокий уровень взаимного доверия и военно-технического сотрудничества, Россия и Китай фактически не нуждаются в создании военного союза. Их отношения переросли старые формы классических блоковых союзов, они полностью самодостаточны, независимы от идеологий и не направлены против третьих стран. Создана более глубокая по характеру и качеству отношений стратегическая кооперация, более эффективная, чем старые союзнические формы. Продление Договора означает, что это новое качество юридически и политически закреплено нашими руководителями для общего будущего двух государств, а также глобальной стабильности и развития всего мира.Сергей Лузянин, доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО (У) МИД РФ

https://ria.ru/20210713/diplomatiya-1741039080.html

https://ria.ru/20210612/perevozki-1736766869.html

https://ria.ru/20210601/kitay-1735058357.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, си цзиньпин, мгимо, высшая школа экономики (вшэ), владимир путин, китай