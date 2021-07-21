https://ria.ru/20210721/ovoschi-1742256487.html

Абрамченко пообещала улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

Абрамченко пообещала улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю - РИА Новости, 21.07.2021

Абрамченко пообещала улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

Власти РФ достигли понимания с крупным ретейлом, что снижение закупочных цен на овощи надо оперативно транслировать в цены на полке, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:56

2021-07-21T17:56

2021-07-21T18:34

виктория абрамченко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

экономика

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти РФ достигли понимания с крупным ретейлом, что снижение закупочных цен на овощи надо оперативно транслировать в цены на полке, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку", - сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.Она напомнила, что овощи борщевого набора в текущем году серьезно подорожали. "Эти товары имеют сезонные колебания цен и каждый год поднимаются в цене в зимне-весенний период вплоть до сбора нового урожая. Но в этот раз цены поднялись очень сильно, превысив показатели аналогичного периода прошлого года", - сообщила вице-премьер.Поэтому в этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, продолжила она, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке. Между тем, в ряде регионов уже приступили к сбору овощей, и нужно, чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу."Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен", - подчеркнула вице-премьер. Она отметила, что для успешной реализации этой задачи нужно соединить сельхозпроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли.Правительство поручило регионам увеличить количество малых форматов торговли, упростить регуляторику и создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса, а руководителям регионов, в развитие этого распоряжения, указано на необходимость увеличить количество ярмарок минимум в два раза, сказала вице-премьер."И такие возможности в стране есть. На это сейчас нужно сделать особый упор, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был доступен населению в максимальном ассортименте по доступной цене", - подчеркнула Абрамченко.Ранее Минэкономразвития сообщало, что овощи и фрукты в России с начала месяца по 12 июля подешевели на 2,32%. При этом на 12 июля с начала года цены на плодоовощную продукцию выросли на 13,05%.По данным Росстата, цены на картофель в период с 6 по 12 июля снизились - на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - на 4,5%, лук репчатый - на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 4,2%, морковь - на 1,9%, яблоки - на 0,2%. С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42%, капуста - на 88,69%, лук - на 35,01%. Морковь с начала года выросла в цене в 2,5 раза (на 151,89%), яблоки - на 8,13%, огурцы подешевели на 39,57%, помидоры - на 24,67%.

https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741839817.html

https://ria.ru/20210714/tseny-1741303118.html

https://ria.ru/20210611/khimoza-1736555356.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739201554.html

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виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика, россия