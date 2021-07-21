https://ria.ru/20210721/osobnyak-1742283797.html
Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка
Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка - РИА Новости, 22.07.2021
Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка
Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках, подтвердил, что жил в особняке, кадры которого накануне распространили... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-21T20:30
2021-07-21T20:30
2021-07-22T05:14
дело руководства гибдд ставрополья
россия
алексей сафонов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕССЕНТУКИ, 21 июл — РИА Новости. Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках, подтвердил, что жил в особняке, кадры которого накануне распространили следователи.СК во вторник опубликовал оперативную съемку из дворца ставропольского полковника с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками пятитысячных купюр.По словам Сафонова, это дом его гражданской жены.По версии следствия, начальник управления ГИБДД возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали перевозчикам зерна и инертных материалов пропуска для передвижения по Ставрополью. Это позволило возить грузы с нарушением законодательства.Общая сумма полученных средств превысила 19 миллионов рублей, что позволило квалифицировать деяние как получение взятки в особо крупном размере.По этой статье УК Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210721/dvorets-1742121354.html
россия
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
2021-07-21T20:30
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PT0M49S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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дело руководства гибдд ставрополья, россия, алексей сафонов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
20:30 21.07.2021 (обновлено: 05:14 22.07.2021)
Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка
Начальник ГИБДД Ставрополья Сафонов рассказал, что не имеет отношения к дизайну особняка