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Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка
Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка - РИА Новости, 22.07.2021
Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка
Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках, подтвердил, что жил в особняке, кадры которого накануне распространили... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-21T20:30
2021-07-22T05:14
дело руководства гибдд ставрополья
россия
алексей сафонов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕССЕНТУКИ, 21 июл — РИА Новости. Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках, подтвердил, что жил в особняке, кадры которого накануне распространили следователи.СК во вторник опубликовал оперативную съемку из дворца ставропольского полковника с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками пятитысячных купюр.По словам Сафонова, это дом его гражданской жены.По версии следствия, начальник управления ГИБДД возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали перевозчикам зерна и инертных материалов пропуска для передвижения по Ставрополью. Это позволило возить грузы с нарушением законодательства.Общая сумма полученных средств превысила 19 миллионов рублей, что позволило квалифицировать деяние как получение взятки в особо крупном размере.По этой статье УК Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.
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Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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дело руководства гибдд ставрополья, россия, алексей сафонов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
20:30 21.07.2021 (обновлено: 05:14 22.07.2021)
 
Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка

Начальник ГИБДД Ставрополья Сафонов рассказал, что не имеет отношения к дизайну особняка

Читать ria.ru в
ЕССЕНТУКИ, 21 июл — РИА Новости. Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, подозреваемый по делу о взятках, подтвердил, что жил в особняке, кадры которого накануне распространили следователи.
СК во вторник опубликовал оперативную съемку из дворца ставропольского полковника с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками пятитысячных купюр.
Чистое золото, или Скромный дом ставропольского полковника
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
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© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

Ванна в доме задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

Кухня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

Холл в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/TelegramВ доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

И, конечно, золотой унитаз.

Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

Тренажерный зал в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанк

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

Одна из комнат в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

Бильярдная в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сейчас он полковник полиции.

В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
© Фото : @Hinshtein/Telegram

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

Люстра в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
1 из 15

По версии следствия, преступная группа под управлением полицейского начальника несколько лет выдавала за деньги пропуска перевозчикам.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
2 из 15

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
3 из 15

В домах подозреваемых, подразделениях ГИБДД и офисах прошли обыски.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
4 из 15

Особняк главы ГИБДД по Ставропольскому краю поражает роскошным убранством.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все комнаты и холлы богато отделаны позолотой.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
6 из 15

Всюду инкрустированная мебель и хрустальные люстры.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
7 из 15

Межкомнатные проходы оформлены арками с колоннами и капителями.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
8 из 15
В доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
© Фото : @Hinshtein/Telegram
9 из 15

В ванной комнате — непременная золотая раковина.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
10 из 15

И, конечно, золотой унитаз.

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для поддержания спортивной формы есть тренажерный зал.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
12 из 15

Для полного релакса — псевдобарочная гардеробная.

© Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
13 из 15

Алексей Сафонов возглавил управление Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
14 из 15

Сейчас он полковник полиции.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
15 из 15

Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

© Фото : @Hinshtein/Telegram
По словам Сафонова, это дом его гражданской жены.
"Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал", — сказал полицейский журналистам в суде, где ему избирают меру пресечения.
По версии следствия, начальник управления ГИБДД возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали перевозчикам зерна и инертных материалов пропуска для передвижения по Ставрополью. Это позволило возить грузы с нарушением законодательства.
Общая сумма полученных средств превысила 19 миллионов рублей, что позволило квалифицировать деяние как получение взятки в особо крупном размере.
По этой статье УК Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.
Спальня в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 01:29
Ведущая "Квартирного вопроса" оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью
 
Дело руководства ГИБДД СтавропольяРоссияАлексей СафоновСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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