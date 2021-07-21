Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка

"Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал", — сказал полицейский журналистам в суде, где ему избирают меру пресечения.