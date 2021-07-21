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Эксперт не исключил обнуления сроков Лукашенко после реформы конституции
Эксперт не исключил обнуления сроков Лукашенко после реформы конституции - РИА Новости, 21.07.2021
Эксперт не исключил обнуления сроков Лукашенко после реформы конституции
После конституционной реформы в Белоруссии президентские сроки Александра Лукашенко могут "обнулиться", и он либо останется на своем посту еще два срока, либо... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:03
2021-07-21T14:03
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. После конституционной реформы в Белоруссии президентские сроки Александра Лукашенко могут "обнулиться", и он либо останется на своем посту еще два срока, либо выдвинет преемника, а сам станет "отцом нации", как Нурсултан Назарбаев стал елбасы в Казахстане, считает доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова Андрей Манойло.В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, на котором представлены предложения для президента. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет."Возможно, сроки (президента) обнулятся. Скорее всего, в реформе конституции Белоруссия идет по примеру России, копируя то, как она была проведена в РФ. Новая конституция, новая точка отсчета", - сказал эксперт РИА Новости.По мнению политолога, сценариев в случае принятия этих положений в конституцию несколько. Согласно первому, Лукашенко, отработав нынешний срок, вновь будет участвовать в выборах. "Он останется еще президентом, если здоровье позволит", - сказал Манойло."Второй вариант: если после конституционной реформы будет выдвинут преемник. Лукашенко при этом будет отцом нации, как Назарбаев в Казахстане. Это такой сбалансированный сценарий с точки зрения устойчивости режима. Но пойдет ли на него Лукашенко или нет – большой вопрос, да и с преемниками в Белоруссии сложно", - отметил аналитик. При этом, по прогнозу Манойло, шансов стать президентом у сына Лукашенко Николая нет.Третий вариант, на его взгляд, - развитие интеграции России и Белоруссии в направлении Союзного государства. "Раньше рассматривалось, что Лукашенко пойдет на высокую должность в руководстве Союзного государства", - отметил он.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742166091.html
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741991501.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
14:03 21.07.2021
 
Эксперт не исключил обнуления сроков Лукашенко после реформы конституции

Профессор МГУ Манойло: после конституционной реформы сроки Лукашенко могут обнулиться

© AP Photo / TUT.byПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / TUT.by
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. После конституционной реформы в Белоруссии президентские сроки Александра Лукашенко могут "обнулиться", и он либо останется на своем посту еще два срока, либо выдвинет преемника, а сам станет "отцом нации", как Нурсултан Назарбаев стал елбасы в Казахстане, считает доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова Андрей Манойло.
В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, на котором представлены предложения для президента. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков
"Возможно, сроки (президента) обнулятся. Скорее всего, в реформе конституции Белоруссия идет по примеру России, копируя то, как она была проведена в РФ. Новая конституция, новая точка отсчета", - сказал эксперт РИА Новости.
По мнению политолога, сценариев в случае принятия этих положений в конституцию несколько. Согласно первому, Лукашенко, отработав нынешний срок, вновь будет участвовать в выборах. "Он останется еще президентом, если здоровье позволит", - сказал Манойло.
"Второй вариант: если после конституционной реформы будет выдвинут преемник. Лукашенко при этом будет отцом нации, как Назарбаев в Казахстане. Это такой сбалансированный сценарий с точки зрения устойчивости режима. Но пойдет ли на него Лукашенко или нет – большой вопрос, да и с преемниками в Белоруссии сложно", - отметил аналитик. При этом, по прогнозу Манойло, шансов стать президентом у сына Лукашенко Николая нет.
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Вчера, 11:22
На Западе не знают, что делать с Лукашенко, заявил политолог
Третий вариант, на его взгляд, - развитие интеграции России и Белоруссии в направлении Союзного государства. "Раньше рассматривалось, что Лукашенко пойдет на высокую должность в руководстве Союзного государства", - отметил он.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
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