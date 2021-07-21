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Тамбовский губернатор 29 июля проведет "прямую линию" с населением
Тамбовский губернатор 29 июля проведет "прямую линию" с населением - РИА Новости, 21.07.2021
Тамбовский губернатор 29 июля проведет "прямую линию" с населением
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проведет 29 июля "прямую линию" с населением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:51
2021-07-21T20:51
2021-07-21T20:51
тамбовская область
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ТАМБОВ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проведет 29 июля "прямую линию" с населением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Сегодня, в условиях коронавирусной пандемии, мы стали все больше ощущать ценность человеческого общения, необходимость поддержки и участия. Важно слушать друг друга и слышать. При этом мне как руководителю области особенно важно мнение ее жителей. В четверг, 29 июля, в 12:00 я проведу "прямую линию" для жителей региона - в эфире областной телекомпании "Новый век", на площадках официальной группы администрации Тамбовской области в социальной сети "ВКонтакте" и странице Центра управления регионом также в социальной сети "ВКонтакте"", - приводит пресс-служба слова Никитина.Он пригласил жителей к диалогу и сообщил, что вопросы можно задать по телефону колл-центра 8-800-201-18-46 ежедневно с 9:00 до 18:00 либо направить в директ сообщества "Тамбовская область".В пресс-службе добавили, что на "прямую линию" губернатора уже начали поступать вопросы: в основном, они касаются ремонта дорог, повышения оплаты труда, улучшения жилищных условий, благоустройства территорий.
https://ria.ru/20210521/vneshtorgovlya-1733399129.html
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александр никитин, тамбовская область, общество