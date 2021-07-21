https://ria.ru/20210721/nikitin-1742285459.html

Тамбовский губернатор 29 июля проведет "прямую линию" с населением

Тамбовский губернатор 29 июля проведет "прямую линию" с населением - РИА Новости, 21.07.2021

Тамбовский губернатор 29 июля проведет "прямую линию" с населением

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проведет 29 июля "прямую линию" с населением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T20:51

2021-07-21T20:51

2021-07-21T20:51

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578022862_0:0:1493:840_1920x0_80_0_0_1808518b4c146d65a277bebc3325e5a7.jpg

ТАМБОВ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проведет 29 июля "прямую линию" с населением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Сегодня, в условиях коронавирусной пандемии, мы стали все больше ощущать ценность человеческого общения, необходимость поддержки и участия. Важно слушать друг друга и слышать. При этом мне как руководителю области особенно важно мнение ее жителей. В четверг, 29 июля, в 12:00 я проведу "прямую линию" для жителей региона - в эфире областной телекомпании "Новый век", на площадках официальной группы администрации Тамбовской области в социальной сети "ВКонтакте" и странице Центра управления регионом также в социальной сети "ВКонтакте"", - приводит пресс-служба слова Никитина.Он пригласил жителей к диалогу и сообщил, что вопросы можно задать по телефону колл-центра 8-800-201-18-46 ежедневно с 9:00 до 18:00 либо направить в директ сообщества "Тамбовская область".В пресс-службе добавили, что на "прямую линию" губернатора уже начали поступать вопросы: в основном, они касаются ремонта дорог, повышения оплаты труда, улучшения жилищных условий, благоустройства территорий.

https://ria.ru/20210521/vneshtorgovlya-1733399129.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, тамбовская область, общество