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Шоубиз
https://ria.ru/20210721/maruv-1742265909.html
Певица Maruv стала ведущей "МУЗ-ТВ"
Певица Maruv стала ведущей "МУЗ-ТВ" - РИА Новости, 21.07.2021
Певица Maruv стала ведущей "МУЗ-ТВ"
Украинская певица Maruv будет вести "Русский чарт" на "МУЗ-ТВ". Как сообщает пресс-служба телеканала, исполнительница удивит телезрителей яркими образами. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:40
2021-07-21T20:28
шоубиз
maruv
музыка
муз-тв (телеканал)
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украинская певица Maruv будет вести "Русский чарт" на "МУЗ-ТВ". Как сообщает пресс-служба телеканала, исполнительница удивит телезрителей яркими образами. Maruv появится в эфире "МУЗ-ТВ" в пятницу, 23 июля, в 19:00. Певица известна своими хитами Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. С последней она участвовала в национальном отборе Украины на Евровидение – 2019 и выиграла его. Однако после этого на родине исполнительницы начался скандал. Разгневанные люди выступили против ее участия в конкурсе из-за гастролей Maruv в России. У певицы контракт с Sony Music Russia, согласно которому график и места концертов определяются менеджерами компании. Она отказалась от участия в Евровидение, как и исполнители, которые заняли второе и третье места. В итоге Украина пропустила конкурс 2019 года. Настоящее имя Maruv – Анна Корсун, она родилась 15 февраля 1991 года в Днепропетровской области Украины. Свою музыкальную карьеру начала на родине. Ранее ведущим телеканала стал Dava. Он появляется на экранах в еженедельной передаче "TikTok-чарт". Певец признался, что с детства следил за проектами "МУЗ-ТВ" и "мечтал оказаться в телевизоре".
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maruv, музыка, муз-тв (телеканал)
18:40 21.07.2021 (обновлено: 20:28 21.07.2021)
 

Певица Maruv стала ведущей "МУЗ-ТВ"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Maruv
Певица Maruv - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украинская певица Maruv будет вести "Русский чарт" на "МУЗ-ТВ". Как сообщает пресс-служба телеканала, исполнительница удивит телезрителей яркими образами.

"Касательно образа, я люблю необычные вещи. Это как отдельный вид искусства и мой способ самовыражения", – сказала певица.

Maruv появится в эфире "МУЗ-ТВ" в пятницу, 23 июля, в 19:00.
Певица известна своими хитами Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. С последней она участвовала в национальном отборе Украины на Евровидение – 2019 и выиграла его. Однако после этого на родине исполнительницы начался скандал. Разгневанные люди выступили против ее участия в конкурсе из-за гастролей Maruv в России. У певицы контракт с Sony Music Russia, согласно которому график и места концертов определяются менеджерами компании. Она отказалась от участия в Евровидение, как и исполнители, которые заняли второе и третье места. В итоге Украина пропустила конкурс 2019 года.
Настоящее имя Maruv – Анна Корсун, она родилась 15 февраля 1991 года в Днепропетровской области Украины. Свою музыкальную карьеру начала на родине.
Ранее ведущим телеканала стал Dava. Он появляется на экранах в еженедельной передаче "TikTok-чарт". Певец признался, что с детства следил за проектами "МУЗ-ТВ" и "мечтал оказаться в телевизоре".
Певица MARUV (Анна Корсун)
27 марта 2020, 12:48Распространение коронавируса
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ШоубизMaruvМузыкаМуз-ТВ (телеканал)
 
 
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