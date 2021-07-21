https://ria.ru/20210721/maruv-1742265909.html

Певица Maruv стала ведущей "МУЗ-ТВ"

Певица Maruv стала ведущей "МУЗ-ТВ" - РИА Новости, 21.07.2021

Певица Maruv стала ведущей "МУЗ-ТВ"

Украинская певица Maruv будет вести "Русский чарт" на "МУЗ-ТВ". Как сообщает пресс-служба телеканала, исполнительница удивит телезрителей яркими образами. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:40

2021-07-21T18:40

2021-07-21T20:28

шоубиз

maruv

музыка

муз-тв (телеканал)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украинская певица Maruv будет вести "Русский чарт" на "МУЗ-ТВ". Как сообщает пресс-служба телеканала, исполнительница удивит телезрителей яркими образами. Maruv появится в эфире "МУЗ-ТВ" в пятницу, 23 июля, в 19:00. Певица известна своими хитами Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. С последней она участвовала в национальном отборе Украины на Евровидение – 2019 и выиграла его. Однако после этого на родине исполнительницы начался скандал. Разгневанные люди выступили против ее участия в конкурсе из-за гастролей Maruv в России. У певицы контракт с Sony Music Russia, согласно которому график и места концертов определяются менеджерами компании. Она отказалась от участия в Евровидение, как и исполнители, которые заняли второе и третье места. В итоге Украина пропустила конкурс 2019 года. Настоящее имя Maruv – Анна Корсун, она родилась 15 февраля 1991 года в Днепропетровской области Украины. Свою музыкальную карьеру начала на родине. Ранее ведущим телеканала стал Dava. Он появляется на экранах в еженедельной передаче "TikTok-чарт". Певец признался, что с детства следил за проектами "МУЗ-ТВ" и "мечтал оказаться в телевизоре".

https://ria.ru/20200327/1569232475.html

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maruv, музыка, муз-тв (телеканал)