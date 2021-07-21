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Марокко требует доказать обвинения в слежке за чиновниками
Марокко требует доказать обвинения в слежке за чиновниками - РИА Новости, 21.07.2021
Марокко требует доказать обвинения в слежке за чиновниками
Власти Марокко отрицают обвинения в том, что они участвовали в слежке за иностранными чиновниками через программное обеспечение Pegasus, и требуют от авторов... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:35
2021-07-21T14:35
евросовет
эммануэль макрон
марокко
технологии
в мире
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КАИР, 21 июл – РИА Новости. Власти Марокко отрицают обвинения в том, что они участвовали в слежке за иностранными чиновниками через программное обеспечение Pegasus, и требуют от авторов расследования доказательств их утверждений, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе марокканского правительства.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. В списке пострадавших - три президента, 10 премьер-министров и один король.В официальном заявлении власти Марокко назвали "сбивающей с толку и сомнительной" кампанию в СМИ с утверждениями о том, что руководство страны взламывало телефоны чиновников и журналистов."Правительство Марокко полностью отрицает вменяемые ему ложные обвинения, не имеющие никакой основы, и бросает вызов тем, кто раскручивает эту кампанию, в частности, Amnesty International и коалиции Forbidden stories и тем, кто их поддерживает и защищает. Предоставьте хоть какие-то существенные материальные доказательства вашего сериального сценария", - говорится в заявлении.Власти подчеркнули, что страна "вновь стала жертвой подобных атак со стороны СМИ и НПО, цель которых – подчинить королевство своей воле". Отмечается, что Марокко будет следовать букве закона в том числе на международной арене, когда будет противостоять любой стороне, которая решит использовать эти "ложные утверждения".Как ранее написало издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. При этот в компании подчеркивают, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.Соучредитель и генеральный директор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио категорически опроверг результаты расследования и то, что программа Pegasus, разработанная компанией, использовалась для слежки за представителями гражданского общества. Он также отметил, что компания обещает отключить все системы, в отношении которых докажут, что они заразили телефоны журналистов или политиков.При этом в списке тех, за кем велась слежка через вредоносное ПО, фигурируют действующие президенты Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), премьер-министры Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко). Также в списке значится бывший премьер-министр и нынешний президент Евросовета Шарль Мишель. Единственным попавшим в список монархом стал король Марокко Мухаммед VI.
https://ria.ru/20210721/slezhka-1742190591.html
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евросовет, эммануэль макрон, марокко, технологии, в мире
14:35 21.07.2021
 
Марокко требует доказать обвинения в слежке за чиновниками

Марокко требует доказательств от авторов расследования о слежке за чиновниками

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КАИР, 21 июл – РИА Новости. Власти Марокко отрицают обвинения в том, что они участвовали в слежке за иностранными чиновниками через программное обеспечение Pegasus, и требуют от авторов расследования доказательств их утверждений, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе марокканского правительства.
В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. В списке пострадавших - три президента, 10 премьер-министров и один король.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
13:12
NSO Group опровергла данные о слежке за политиками с помощью Pegasus
В официальном заявлении власти Марокко назвали "сбивающей с толку и сомнительной" кампанию в СМИ с утверждениями о том, что руководство страны взламывало телефоны чиновников и журналистов.
"Правительство Марокко полностью отрицает вменяемые ему ложные обвинения, не имеющие никакой основы, и бросает вызов тем, кто раскручивает эту кампанию, в частности, Amnesty International и коалиции Forbidden stories и тем, кто их поддерживает и защищает. Предоставьте хоть какие-то существенные материальные доказательства вашего сериального сценария", - говорится в заявлении.
Власти подчеркнули, что страна "вновь стала жертвой подобных атак со стороны СМИ и НПО, цель которых – подчинить королевство своей воле". Отмечается, что Марокко будет следовать букве закона в том числе на международной арене, когда будет противостоять любой стороне, которая решит использовать эти "ложные утверждения".
Как ранее написало издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. При этот в компании подчеркивают, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
12:15
В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона
Соучредитель и генеральный директор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио категорически опроверг результаты расследования и то, что программа Pegasus, разработанная компанией, использовалась для слежки за представителями гражданского общества. Он также отметил, что компания обещает отключить все системы, в отношении которых докажут, что они заразили телефоны журналистов или политиков.
При этом в списке тех, за кем велась слежка через вредоносное ПО, фигурируют действующие президенты Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), премьер-министры Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко). Также в списке значится бывший премьер-министр и нынешний президент Евросовета Шарль Мишель. Единственным попавшим в список монархом стал король Марокко Мухаммед VI.
 
ЕвросоветЭммануэль МакронМароккоТехнологииВ мире
 
 
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