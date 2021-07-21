17:30 21.07.2021 (обновлено: 17:44 21.07.2021)
Голикова рассказала о заболеваемости COVID-19 в России
Вице-премьер Голикова: показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 100 тысяч населения составляет 118,7, практически на уровне прошлой недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7. Хотя это практически уровень прошлой недели, но тем не менее в большинстве субъектов ситуация, как я сказала, остается напряженной", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
"В 67 регионах заболеваемость растет, в десяти отмечается некоторое снижение. Сохраняется устойчивая тенденция превышения среднероссийских уровней заболеваемости в 38 регионах страны. А если исключить из этого счета Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то рост заболеваемости выше среднероссийских показателей наблюдается в 50 регионах страны", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Доля заболевших коронавирусом среди медработников снижается, незначительный рост фиксируется среди офисных сотрудников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наблюдается снижение доли заболевших среди медицинских работников. Это та категория медицинских работников, которую мы раньше всех начали вакцинировать. По остальным категориям работников ситуация следующая: незначительный рост заболеваемости наблюдается среди офисных работников, рост заболеваемости в 2,5 раза, три раза - среди вахтовиков. Рост также наблюдается серьезный, почти в два раза, среди работников пищевой промышленности", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Минимальные показатели, по словам вице-премьера, зарегистрированы среди работников сельского хозяйства и детских летних оздоровительных лагерей.
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