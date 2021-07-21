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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742249862.html
Голикова рассказала о заболеваемости COVID-19 в России
Голикова рассказала о заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 21.07.2021
Голикова рассказала о заболеваемости COVID-19 в России
Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 100 тысяч населения составляет 118,7, практически на уровне прошлой недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:30
2021-07-21T17:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 100 тысяч населения составляет 118,7, практически на уровне прошлой недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В 67 регионах заболеваемость растет, в десяти отмечается некоторое снижение. Сохраняется устойчивая тенденция превышения среднероссийских уровней заболеваемости в 38 регионах страны. А если исключить из этого счета Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то рост заболеваемости выше среднероссийских показателей наблюдается в 50 регионах страны", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Доля заболевших коронавирусом среди медработников снижается, незначительный рост фиксируется среди офисных сотрудников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наблюдается снижение доли заболевших среди медицинских работников. Это та категория медицинских работников, которую мы раньше всех начали вакцинировать. По остальным категориям работников ситуация следующая: незначительный рост заболеваемости наблюдается среди офисных работников, рост заболеваемости в 2,5 раза, три раза - среди вахтовиков. Рост также наблюдается серьезный, почти в два раза, среди работников пищевой промышленности", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Минимальные показатели, по словам вице-премьера, зарегистрированы среди работников сельского хозяйства и детских летних оздоровительных лагерей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество, россия
17:30 21.07.2021 (обновлено: 17:44 21.07.2021)
 
Голикова рассказала о заболеваемости COVID-19 в России

Вице-премьер Голикова: показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 100 тысяч населения составляет 118,7, практически на уровне прошлой недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7. Хотя это практически уровень прошлой недели, но тем не менее в большинстве субъектов ситуация, как я сказала, остается напряженной", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
"В 67 регионах заболеваемость растет, в десяти отмечается некоторое снижение. Сохраняется устойчивая тенденция превышения среднероссийских уровней заболеваемости в 38 регионах страны. А если исключить из этого счета Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то рост заболеваемости выше среднероссийских показателей наблюдается в 50 регионах страны", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Доля заболевших коронавирусом среди медработников снижается, незначительный рост фиксируется среди офисных сотрудников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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"Наблюдается снижение доли заболевших среди медицинских работников. Это та категория медицинских работников, которую мы раньше всех начали вакцинировать. По остальным категориям работников ситуация следующая: незначительный рост заболеваемости наблюдается среди офисных работников, рост заболеваемости в 2,5 раза, три раза - среди вахтовиков. Рост также наблюдается серьезный, почти в два раза, среди работников пищевой промышленности", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Минимальные показатели, по словам вице-премьера, зарегистрированы среди работников сельского хозяйства и детских летних оздоровительных лагерей.
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