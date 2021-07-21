https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742248652.html

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной - РИА Новости, 21.07.2021

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:25

2021-07-21T17:25

2021-07-21T17:40

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной."Хочу доложить о ситуации, которая сейчас складывается с распространением новой коронавирусной инфекции. К сожалению, она остается напряженной. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 174,2 тысячи случаев заболевания", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.Заболеваемость коронавирусом смещается из центральных и столичных регионов России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Доля случаев, которые зарегистрированы в Москве, у нас снизилась до 18,6%. Когда я докладывала в прошлый раз, это было 29,6%. На втором и третьем местах у нас по-прежнему находятся Московская область и Санкт-Петербург. Доля других субъектов Российской Федерации по уровню заболеваемости возросла до 63,5%. В прошлый раз это было 52,1%. То есть это свидетельствует о том, что заболеваемость смещается из центральных и столичных регионов в другие регионы страны", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742183898.html

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742249862.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, коронавирус в россии, россия