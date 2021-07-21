https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742172071.html

В Москве выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.07.2021

В Москве выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3254, Подмосковье - 2161, Санкт-Петербурге - 1939, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:33

2021-07-21T11:33

2021-07-21T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738881306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c435d7a93248afc357bfb99c62b1842f.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3254, Подмосковье - 2161, Санкт-Петербурге - 1939, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 3254, Московская область 2161, Санкт-Петербург 1939", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 25, Чукотском автономном округе - 23, Ненецком автономном округе - 14.

https://ria.ru/20210721/voz-1742126816.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество