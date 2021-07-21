https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742172071.html
В Москве выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.07.2021
В Москве выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3254, Подмосковье - 2161, Санкт-Петербурге - 1939, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:33
2021-07-21T11:33
2021-07-21T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3254, Подмосковье - 2161, Санкт-Петербурге - 1939, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 3254, Московская область 2161, Санкт-Петербург 1939", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 25, Чукотском автономном округе - 23, Ненецком автономном округе - 14.
https://ria.ru/20210721/voz-1742126816.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3254 новых случая заражения коронавирусом