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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742171320.html
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.07.2021
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 23 704 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:31
2021-07-21T12:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 704 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 770 заразившихся. Темп прироста по-прежнему снижается — с 0,40 до 0,39 процента. Умерли 783 человека, выписались после лечения — 22 584. У каждого десятого из инфицированных нет симптомов. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3254 (днем ранее было 3188), Подмосковье — 2161, Санкт-Петербурге — 1939, Нижегородской области — 537, Красноярском крае — 499, Свердловской области — 489, Воронежской области — 463, Пермском крае — 413, Крыму — 404.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, а на Чукотке их 23.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 030 240 человек, из них 150 705 умерли, 5 404 797 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 190,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 191,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
11:31 21.07.2021 (обновлено: 12:42 21.07.2021)
 
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 704 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 23 770 заразившихся. Темп прироста по-прежнему снижается — с 0,40 до 0,39 процента. Умерли 783 человека, выписались после лечения — 22 584.
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
04:24Распространение коронавируса
В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма коронавируса
У каждого десятого из инфицированных нет симптомов. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3254 (днем ранее было 3188), Подмосковье — 2161, Санкт-Петербурге — 1939, Нижегородской области — 537, Красноярском крае — 499, Свердловской области — 489, Воронежской области — 463, Пермском крае — 413, Крыму — 404.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, а на Чукотке их 23.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 030 240 человек, из них 150 705 умерли, 5 404 797 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 190,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 191,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
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13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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