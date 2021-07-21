https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742171320.html
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.07.2021
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 23 704 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:31
2021-07-21T11:31
2021-07-21T12:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077022_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_397b63d63bc3099ff5c129d7c7499279.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 704 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 770 заразившихся. Темп прироста по-прежнему снижается — с 0,40 до 0,39 процента. Умерли 783 человека, выписались после лечения — 22 584. У каждого десятого из инфицированных нет симптомов. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3254 (днем ранее было 3188), Подмосковье — 2161, Санкт-Петербурге — 1939, Нижегородской области — 537, Красноярском крае — 499, Свердловской области — 489, Воронежской области — 463, Пермском крае — 413, Крыму — 404.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, а на Чукотке их 23.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 030 240 человек, из них 150 705 умерли, 5 404 797 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 190,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 191,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210721/voz-1742126816.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077022_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_cb20fcc31e05ef7e1e5e8de54a457ff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
11:31 21.07.2021 (обновлено: 12:42 21.07.2021)
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом