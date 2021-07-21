https://ria.ru/20210721/korchevnikov-1742194947.html

"У меня к вам просьба": Корчевников в день рождения обратился к фанатам

"У меня к вам просьба": Корчевников в день рождения обратился к фанатам - РИА Новости, 21.07.2021

"У меня к вам просьба": Корчевников в день рождения обратился к фанатам

Вчера, 20 июля, Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. В свой день рождения ведущий на личной странице в Instagram обратился к фанатам с необычной просьбой. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:10

2021-07-21T14:10

2021-07-21T14:10

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борис корчевников

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вчера, 20 июля, Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. В свой день рождения ведущий на личной странице в Instagram обратился к фанатам с необычной просьбой. Он рассказал о храме рядом с селом Курыничи, расположенном недалеко от Оптиной пустыни. Его возрождает отец Игнатий. "Дорога сюда теряется в полях. Зимой здесь месяцами не слышно ни одного звука. Он один тут живет. С двумя помощниками. И 29-ю кошками", – пишет Корчевников. Ведущий признался, что лучшим подарком ему на день рождения будет, если пользователи материально помогут возродить эту святыню. Судя по комментариям, подписчики поддержали его стремление восстановить храм."С днем рождения вас, Борис! Пусть все, о чем мечтаете, сбудется! Спасибо вам за то, что вы делаете!", "Долгие вам лета в здравии и милости Божия. С днем рождения вас! Пусть Господь хранит вас и укрепит в благих делах, которые вы творите", — отреагировали пользователи. На днях Алиса Мон рассказала о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова.

https://ria.ru/20210618/korchevnikov-1737527467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, борис корчевников